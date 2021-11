Parque de las Leyendas: Actividades para disfrutar en la Semana Forestal Nacional

Foto: Andina

La primera semana de noviembre, del 3 al 10 de este mes se celebra la Semana Forestal Nacional, según el Decreto Supremo Nº210-74-AG. Esta busca generar conciencia y sensibilizar a la población sobre la importancia de los bosques, el medio ambiente y el manejo sostenible de sus recursos para su conservación. Por ese motivo, el Parque de las Leyendas de Lima invita a todos los ciudadanos a disfrutar de las actividades que ha preparado, para homenajear, promover, e incrementar el cuidado de estas áreas.

Las actividades comenzaron el miércoles 3 desde las 11 a.m. con el cuenta cuentos ‘El viejo árbol’ en el sendero del Jardín Botánico. Mientras tanto para hoy jueves 4 y sábado 6, los visitantes podrán participar en el taller ‘Doblando y creando’, donde podrán aprender la técnica del origami para crear un árbol de papel en Villa Carmelo, a las 11 a.m. y 10 a.m., respectivamente.

El día viernes 5, a las 10 a.m., se plantará un árbol en la zona Costa. Posteriormente, a las 11 a.m., los visitantes realizarán un recorrido guiado por el Jardín Botánico.

El día sábado 6, desde las 3 de la tarde, los asistentes conocerán sobre el ordeño de las vacas Holstein, Gloria y su cría Alegría en la Granja Interactiva.

El fin de semana, el público tendrá la oportunidad de celebrar el cumpleaños de los osos de anteojos Ukuku y Maeni en la zona Selva, desde las 10 a.m. Asimismo, los visitantes podrán dibujar y completar en el mural artístico de la semana forestal, un árbol con hojas y ramas hechas por ellos mismos en la pérgola del biohuerto y la Granja Interactiva, a las 11 a.m. y 3 p.m.

El día 3 y 6 de noviembre, se realizará una charla denominada ‘Los traviesos protectores del bosque’, en esta se enseñará a los visitantes la importancia de los primates en los bosques amazónicos, esto se llevará a cabo en la zona Selva a las 9:30 a.m. y 10 a.m., respectivamente.

Tanto niños como adultos podrán disfrutar de un taller de manualidades de hojas secas en el vivero Casa Verde, que se llevará a cabo desde las 2 p.m.

Por último, los días 5, 6 y 7 se ofrecerá un taller de elaboración de compost casero, en el vivero Casa Verde desde las 11 a.m., luego si deseas podrás entrar al taller de manualidades ‘Tu amigo el árbol’, a las 2 p.m.

Cabe resaltar que la Municipalidad de Lima seguirá con los planes de concientización y recreación del público en el Parque de las Leyendas, ofreciendo distracción, reflexión y la apertura del sector económico de los centros recreativos como medio del regreso a la normalidad tras la pandemia.

Asimismo, el Parque de las Leyendas dispone de todos los protocolos de bioseguridad para el público, quienes podrán asistir de lunes a domingo, de 9 a.m. a 5 p.m.

PRECIO DE ENTRADAS Y CÓMO COMPRAR ONLINE

Una de las opciones resaltantes en medio de la pandemia es visitar el Parque de las Leyendas, el zoológico más famoso que hay en Perú. Podrás reencontrarte con la naturaleza y disfrutar de momentos al aire libre.

Para evitar contagios por coronavirus, se han hecho unas modificaciones con las reglas que se deben seguir para poder ingresar a las instalaciones. Toma en cuenta toda esta información importante para que puedas hacer tu recorrido sin complicaciones. También han habilitado un paseo virtual para todos aquellos que quieran realizarlo desde casa.

PRECIO DE ENTRADAS

Conoce la tarifa de precios por persona para que puedas hacer la compra por Internet y evitar hacer colas en el ingreso del Parque de Las Leyendas.

Niños de 3 a 12 años: S/ 8.00

Adulto: S/ 15.00

Adulto mayor: S/ 4.00

Persona con discapacidad: S/ 0.00

ENTRADAS PARA PASEO EN BOTE

Podrás encontrar dos precios en la laguna recreativa. Las entradas también las puedes comprar online.

- Bote a motor: S/ 3.00

- Bote a pedal: S/ 9.00

RECORRIDO VIRTUAL

Dirigido a grupos escolares o para realizar una visita en casa. El costo es de S/ 5.00 y puedes acceder a paseos por: zona costa, selva, sierra, internacional, felinario y reino animal.

HORARIO DE ATENCIÓN

Puedes hacer tu visita de lunes a domingo de 9:00 a. m. a 17:00 p. m.





