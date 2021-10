Test viral: descubre qué tan comprensivo eres con solo ver esta imagen

En esta imagen hay una mariposa y una calavera. ¿Qué ves primero? (Foto: MDZ Online)

Los tests virales circulan en redes sociales como Facebook, Twitter e incluso Instagram, y en muchos casos sirven para conocer nuestra personalidad. ¿Te animas a resolver la siguiente prueba a continuación? Es sencilla y te dará muchas sorpresas.

En la siguiente imagen aparecen dos figuras: una mariposa y una calavera. Solo eso, decide y sabrás cuál es tu destino. Con ello, tendrás que tomar la elección más importante para conocer este rasgo de tu personalidad. Atento a las respuestas que pueden darte pequeñas sorpresas. No vale arrepentirse.

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Mariposa:

Si viste la mariposa, eres una persona que tiene un gran poder de observación en tu entorno. Guardas secretos vergonzosos de mucha gente que confía en ti. Eres alguien perfeccionista. No descansas hasta que algo te salga como quieres. Eres bueno(a) dando consejos, y destacas por tu fidelidad y romanticismo en tus vínculos. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida, a largo plazo. Te gusta pasar tiempo a solas, lo necesitas para seguir progresando.

Calavera:

Si viste la calavera eres una persona amable, porque siempre tratas de ponerte en los zapatos del otro para ayudar a los otros, sin remordimientos y sin recibir algo a cambio. No te asustan los cambios. Los desafíos no te generan miedo. Sabes lo que quieres. Confías en ti y en tu potencial. No te importa lo que el resto opine de ti. Eres auténtico(a). Jamás lo dudes.

¿QUÉ ES UN RETO VIRAL O TEST PSICOLÓGICO?

Carl Gustav Jung es una de las figuras claves en la etapa inicial del psicoanálisis, el cuál también es el fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda. Es así como Jung se hizo famoso ya que sus estudios y análisis sobre los sueños llevaron a un entendimiento mayor de las personas en su estado ‘psique’.

En su obra, ‘Tipos Psicológicos’, “desarrolla sus ideas sobre la existencia de dos “actitudes” (extraversión / introversión) y cuatro funciones como el pensamiento, sentimiento y sensación, e intuición. Ello se refiere por primera vez al sí-mismo como objetivo del desarrollo psíquico.

Es así como plantea diferentes tipos psicológicos que lo llevaron al estudio de las personas usando como base los test de personalidad o, como se le conoce actualmente, los retos virales que al resolverlos te permite saber más sobre ti mismo.

Jung siguió con la línea de avalar la teoría de que se trataba de los procesos mentales. Pero fue mucho más allá y creó una teoría de la personalidad basándose en este elemento. Para hacerlo, dividió la psique en tres partes fundamentales: el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo.

ORIGEN DE LOS TEST DE PERSONALIDAD

La psicología de los tests ha desarrollado las premisas de los procedimientos teóricos para el registro de cualidades psíquicas, que en parte han mantenido su vigencia hasta la actualidad. El reconocido psicólogo Cattel Mckeen (1890) es reconocido como el fundador de las pruebas diagnósticas, ya que con su libro ‘Mental Tests and Measurements’ es quien ha tenido una mayor influencia en el desarrollo de métodos.

Cattell, quien también introdujo el concepto de ‘testing’, quiso registrar toda la personalidad mediante una serie de 10 experimentos sencillos, fuerza de la mano derecha e izquierda mediante el dinamómetro, velocidad de reacción a estímulos tonales, velocidad asociativa en la denominación de 10 colores, etc.

Estos experimentos y las numerosas investigaciones de sus alumnos relacionados con ellos no fueron muy fructíferos ya que se basaron en una concepción muy primitiva de la psique humana. Cada cualidad individual de la persona se examina de forma aislada, pero lo que se examina no es adecuado para representar la unicidad individual de la personalidad o para representar uno de sus aspectos esenciales.

Se entiende que en la época del predominio en psicología de las representaciones elementales, el registro psicodiagnóstico de la individualidad del hombre tenía como objetivo el examen y acumulación de funciones elementales aisladas.

