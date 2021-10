Dina Boluarte envió carta notarial a Ricardo Belmont por decir que está detrás de la presunta vacancia de Pedro Castillo

Dina Boluarte asegura no molestarle presencia de Evo Morales en Perú.

La vicepresidenta Dina Boluarte, encargada del Despacho Presidencial mientras Pedro Castillo, envió una carta notarial a Ricardo Belmont quien aseguró que Boluarte brindó 6 millones de soles de las arcas del Estado a el grupo El Comercio y América Televisión y que ella está detrás de una campaña por la vacancia del presidente Pedro Castillo.

“Me he visto obligada a mandar una carta notariada al señor Belmont para que se rectifique. El día de ayer estaba en provincia y tengo entendido que ha dado lectura a la carta notarial que se le ha enviado y ya ha pedido las disculpas del caso”, señaló dando por por concluido el impase.

Boluarte espera que Belmont responda y se retracte de sus afirmaciones de lo contrario lo demandará por difamación.

SOBRE EL VOTO DE CONFIANZA

Dina Boluarte, por otro lado pidió la madurez necesaria al Congreso de la República para ofrecer el voto de confianza al Gabinete Ministerial que lidera Mirtha Vásquez, con la finalidad de que el Gobierno pueda continuar su trabajo.

Estas declaraciones las dio la urbanización de Santa Luzmila, en el distrito de Comas, donde participó de la juramentación de 200 juntas vecinales de seguridad ciudadana, ceremonia en el que también participó el alcalde del distrito Raúl Díaz Pérez y el comandante general de la PNP, general Javier Gallardo.

“Solo pido que se actúe con la madurez política que corresponda para poder hacer que el gobierno del presidente Castillo pueda trabajar de manera democrática y con responsabilidad de gobierno. Yo creo que esa responsabilidad de gobierno no solamente atañe a la bancada de Perú sino al resto de las bancadas”, aseguró la también ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Boluarte resaltó la importancia del trabajo en conjunto entre ambos poderes del Estado para el beneficio del país.

“El Poder Ejecutivo y Legislativo deben de trabajar de manera hermanada para sacar leyes que favorezcan al Perú”, manifestó.

En esa misma línea, pidió a la presidenta del Congreso y a los demás congresistas que “pensemos en el país, dejemos intereses personales, políticos, partidarios ya que el Perú y sus necesidades están primero”.

GUIDO BELLIDO

De otro lado, Dina Boluarte pidió al congresista Guido Bellido, de Perú Libre, dejar de pensar en la “revancha” por ya no ocupar el cargo de primer ministro.

“Si se adelantan opiniones cuando no se está pensando en la estabilidad económica del país, somos irresponsables. Creo que el señor Guido Bellido tiene que pensar nuevamente en el país y no en esa revancha política que él ya no es premier”, señaló ante la prensa este sábado 30 de octubre.

El viernes, el legislador Guido Bellido, exprimer ministro antes de ser reemplazado por Mirtha Vásquez, consideró necesario cambiar al presidente del BCR, Julio Velarde, debido a que –según explicó- el tipo de cambio del dólar no ha continuado bajando.

“Parece interesante que tenga respaldo, pero había pronósticos de que el dólar iba a bajar a S/ 3.60 y ahora seguimos entre cuatro y un poco más [...] Creo que es necesario hacer los cambios. No podemos estar eternamente con un funcionario. Son temas de manejo económico y profesionales hay bastantes”, manifestó el congresista ante la prensa desde Trujillo.