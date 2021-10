Melissa Paredes y la conversación ‘bizarra’ con Rodrigo Cuba tras su separación: “Me dijo ‘no te vayan a ampayar, ten cuidado’”

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba tienen escandalosa separación tras ampay a la exmodelo

Melissa Paredes se presentó esta mañana en el programa ‘América Hoy’ para contar su verdad y aclarar la denuncia que Rodrigo Cuba le puso tras abandonar su vivienda conyugal luego del escándalo que desataron las imágenes de ella besándose con su bailarín de Reinas del Show. La también conductora del espacio matutino reveló la conversación que mantuvo con su aún esposo y manifestó, junto a su abogada, que el futbolista sabía que ella se iba a retirar del departamento junto a su pequeña.

“Yo nunca quise que Mía pase por esto, yo acordé con él que esta separación no se iba a dar así”, dijo al borde de las lágrimas.

Agregó que previamente a su separación, incluso hablaron con Rodrigo Cuba sobre si se da un ampay. “Me dijo ‘cuídate, no te vayan a ampayar. Ten cuidado”, pero que luego de ver las imágenes que transmitió Magaly Medina “cambió de parecer y yo entiendo el ego de hombre” .

Sin embargo, lamentó que el ‘Gato’ Cuba esté actuando de esa manera y haciéndole daño a su hija. “Él sabe que mi bebé duerme conmigo en mi pecho todas las noches e incluso cuando trabajaba hasta tarde en las novelas ella me esperaba porque no dormía sin mí y ahora está con esta bajeza solo para castigar a Mía, porque la está castigando a ella y a mí que soy su madre y si yo tengo que pelear, voy a pelear así compre a todo el Perú. Yo voy a pelear por mi hija y no me voy a rendir”

PELEA POR DEPARTAMENTO

Agregó que a Rodrigo Cuba lo único que le importa son los bienes materiales. “Que pague la luz, ha hecho un show cambiando las chapas de mi departamento”, recalcó.

También aprovechó para mandarle un mensaje a Magaly Medina y le aclaró que el departamento es de ella y Rodrigo Cuba. “Es mí departamento y de él, ambos pusimos dinero por ese departamento. Yo no soy ninguna pobrecita, yo trabajo ni una mantenida, Yo trabajo desde hace años y no soy ninguna mantenida. Yo no sé por qué la gente se llena la boca con cosas que no son”.

“La decoración del cuarto de mi hija lo hice yo, con mi dinero, con mi trabajo. Qué derecho tiene el señor para cambiar las chapas, asesorado por quién, ¿por la persona que lo acompaña, un expresidiario?”, manifestó.

Indicó también que el departamento en discusión no está completamente pagado, tenemos un préstamo que está a nombre de ambos, hay dinero de ambos.

“Yo creo que hay dos razones (de Cuba), lo material, porque al señor lo único que le importa es lo material, porque ni siquiera le preocupa su hija, cuando le dije que me la voy a llevar ni siquiera pregunta a dónde te la vas a llevar, no le interesa, solo le interesa que le pague la luz”, sostuvo Melissa

OBSESIÓN

En otro momento, Melissa Paredes manifestó que Rodrigo Cuba nunca aceptó que ella ya no quería nada con él. “Hasta el día de ayer que yo me he retirado no acepta que yo ya no era su esposa, ya no era su mujer, no estábamos juntos. Está obsesionado conmigo. Yo después del ampay le dije que yo no voy a volver contigo, terminamos ahora hay un ampay y aún así quieres estar conmigo? No puedo, no quiero, pero él no me escucha, para él no existe eso”.

“Lo que yo sienta como mujer para él no vale”, recalcó.

DENUNCIA POR ABANDONO DE HOGAR

Tras el comunicado de Melissa Paredes en el que anunciaba que había iniciado los trámites de divorcio con Rodrigo Cuba, la modelo ahora decidió abandonar la casa que compartía junto a su aún esposo y su menor hija.

De acuerdo a un parte policial que mostró el programa Magaly TV, La firme, el futbolista se acercó a la comisaría para dejar constancia que la exconductora de televisión se fue del domicilio por voluntad propia, además de llevarse a su pequeña sin su consentimiento.

“Recibió un mensaje de correo electrónico por parte de su esposa de nombre Melissa Paredes, donde le comunicó que se retiraba del domicilio (...) llevándose a su menor hija con ropa y cosas personales, sin indicar el domicilio donde estaría con su hija y sin tener su consentimiento”, dice.

Asimismo, el ‘Gato’ Cuba menciona que luego de recibir el correo de Melissa Paredes, su abogada se comunicó con el a través de WhatsApp para indicarle la dirección en el que ahora viviría su hija; sin embargo, señaló que desconoce si la información es verdadera.

