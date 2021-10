Liga 1: entérate que jugadores están suspendidos para el último partido de la Fase 2

Marcos Riquelme celebrando su segundo gol con Percy Liza. (Foto: Sporting Cristal)

El día de hoy, 29 de octubre, empieza la última fecha de la Fase 2. Dependiendo de los resultados que los equipos consigan en esta fecha, se decidirá si algunos descienden a la temida segunda división o alcanzan uno de los cupos y consiguen la clasificación a la Copa Libertadores o a la Sudamericana.

Varios de los clubes no podrán contar con algunos jugadores debido a que se encuentran suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas o por expulsión. En el encuentro del día de hoy entre Alianza Lima y Cienciano, los íntimos tienen suspendido a Oslimg Mora, mientras que el cuadro del Cusco no podrá tener en sus filas a Hansell Rioja y Ayrthon Quintana.

Para mañana, sábado 30, día en que se jugarán siete partidos de manera simultánea, Sport Boys tiene suspendido a Jeremy Rostaing, Deportivo Municipal a Breno Naranjo, Cusco FC a Yorkman Tello, Sport Huancayo a Jimmy Vayones, Binacional a Mario Palomino, San Martín a Anthony Gordillo y Alianza Atlético a Frank Aivar. Carlos A. Manucci tiene suspendido a su asistente técnico, Javier Tetes, por lo que no tendrán su presencia en el banquillo.

El domingo 31 de octubre sólo está programado el duelo entre Universitario de Deportes y FBC Melgar. El conjunto crema no presenta jugadores suspendidos. No obstante, el equipo arequipeño no podrá tener en la cancha a su goleador histórico Bernardo Cuesta.

Viernes 29 de octubre

3:30 p.m. Alianza Lima vs. Cienciano – Estadio Iván Elías Moreno

Sábado 30 de octubre

3:00 p.m. San Martín vs. Club UTC – Estadio Iván Elías Moreno

3:00 p.m. Deportivo Municipal vs. Alianza Atlético – Estadio Alberto Gallardo

3:00 p.m. Sport Huancayo vs. Cusco FC – Estadio Miguel Grau

3:00 p.m. Ayacucho FC vs. Alianza Universidad de Huánuco – Videna

3:00 p.m. Binacional vs. César Vallejo – Estadio Monumental

3:00 p.m. Carlos A. Manucci vs. Academia Cantolao – Estadio Alejandro Villanueva

3:00 p.m. Sporting Cristal vs. Sport Boys – Estadio Nacional

Domingo 31 de octubre

3:30 p.m. Universitario de Deportes vs. FBC Melgar – Estadio Alberto Gallardo

CANALES PARA SINTONIZAR LA LIGA 1

El canal GOLPERU es exclusivo de Movistar y se pueden ver todos los encuentros de la Liga 1 desde el canal 14 o 714 (HD). También se puede disfrutar de todos los encuentro desde la plataforma Movistar Play para Android o iOS, donde se descarga la aplicación. Una vez instalada la app en el celular, se deberá ingresar la cuenta y la contraseña para acceder a todos los canales.

EL DESCENSO

A sólo un partido para que culmine la Fase 2 de la Liga 1, hay siete clubes nacionales que se juegan la baja en los próximos partidos, por lo que saldrán a la cancha a darlo todo. Estos son: Deportivo Municipal (27 puntos), Cantolao (27 puntos), Alianza Atlético (25 puntos), San Martín (25 puntos), Binacional (24 puntos), Alianza Universidad (23 puntos) y Cusco FC (22 puntos)

Actualmente, el equipo que se perfila con menos oportunidades de salvar el descenso es Cusco FC al encontrarse en el último lugar de la tabla, sin embargo, se sabe que en el fútbol todo puede pasar, por lo que tendremos que esperar a los resultados de todos los partidos del sábado para conocer qué equipo no jugarán en la Primera División durante el próximo año.

