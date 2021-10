¿Cuáles son las novedades del PlayStation PC?

Las últimas novedades del PlayStation PC. (Foto: difusión)

El mundo del gaming sigue revolucionando con los avances tecnológicos y actualizaciones para los fans. Ahora, Sony busca expandir sus licencias en PCs (computadoras personales) y dispositivos móviles. De acuerdo con la web VGC, la empresa registró la marca PlayStation PC y ha sido anunciada en el State of Play 2021.

Hiroki Totoki, director financiero de Sony, marca la línea a seguir para PlayStation en los próximos años. Eso conlleva a la compra de nuevos estudios de desarrollo.

Con motivo de la llegada de God of War el 14 de enero de 2022 a PC, será el primer juego de Sony en llevar esta etiqueta en su lanzamiento. ¿Cuál será el siguiente en ser anunciado?

Cabe destacar que el anuncio se trata de un formalismo, porque desde hace un tiempo PlayStation se encuentra enfocado en el mercado de juegos para PC. Junto a esta decisión, incluso la página de Steam de la consola ha sido actualizada con nuevo contenido oculto.

PlayStation Studio en la Steam. (Foto: difusión)

Para ver este cambio hay que acudir a la plataforma digital de Valve. God of War permanece distribuido por PlayStation Mobile, pero Days Gone ya se puede ver con el nuevo publisher.

El primer juego de PlayStation Studios en aparecer en PC fue Horizon: Zero Dawn. Aloy fue la pionera y abrió la puerta a otros títulos, como Days Gone.

Se ha anunciado también la llegada de Uncharted 4 y su spin-off, o DLC independiente. Sin embargo, el más esperado es God of War donde volverá a jugar su primera aventura —tras el reboot— en los primeros días de 2022. Otros de los títulos a llegar serían ‘God of War: Ragnarok’ y ‘Sackboy: Una aventura a lo grande’.

Recordar que uno los primeros pasos de Sony para expandirse fue la adquisición de Nixxes Software, un estudio especializado en desarrollar ports para PC.

A la parte inferior derecha, se puede ver que el Editor del juego Days Gone es PlayStation PC. (Foto: Steam)

EL DEBATE

Días atrás, Infobae lanzó un artículo sobre la polémica a partir del anuncio de Sony, sobre la llegada de God of War (2018) a PC mediante la cuenta Steam.

Sin embargo, en Steam va a llegar a precio completo, lo que significa que en algunos territorios va a ser una inversión bastante grande por un título originalmente lanzado en 2018. Se puede argumentar que se trata de un re-lanzamiento en una consola nueva y con características nunca antes implementadas, pero no deja de hacerle ruido a algunos fans de la franquicia.

El otro debate, con mucho menos sentido, se dio entre usuarios de PlayStation que están en contra de que las exclusividades sigan migrando a PC. Juegos como Days Gone y Horizon: Zero Dawn ya tuvieron su port a PC algunos años después de su lanzamiento para agrandar su base de fans y darle más recaudación a PlayStation con títulos que ya habían pasado por su mejor momento. God of War sigue esa línea de pensamiento y además lo hace en medio de la larga espera por la secuela, con esperanzas de que usuarios de PC se decidan finalmente por la adquisición de una PlayStation 5.

God of War Ragnarök. (Foto: PLAYSTATION)

La ira de los fans de Sony no es nueva y es otro ejemplo de gatekeeping sin sentido: expandir el alcance de un juego exclusivo a un público más amplio le quita todo eso que lo hace bueno. Aunque una parte de los usuarios de PlayStation sostiene esta mentalidad, está claro que el éxito que ya está teniendo God of War en PC solo puede beneficiar a la franquicia y al equipo de desarrollo.

