Cortes de luz: empresa informó sobre el problema que dejó sin energía a varios distritos de Lima

Algunas zonas de distritos como Barranco, Miraflores, Surco y Chorrillos experimentaron el corte de energía eléctrica la tarde de hoy domingo 10 de octubre por un desperfecto en una subestación, informó Luz del Sur.

En diálogo con la agencia Andina, voceros de la empresa de energía indicó que el corte de la energía eléctrica duro alrededor de 30 minutos, y que se restableció poco antes de las 3 de la tarde.

Por su parte, voceros de Movistar informaron que algunas zonas de estos distritos de Lima sur sufrieron la suspensión de la señal de internet por el corte de energía eléctrica.

Esta situación fue reportada por varios vecinos de estos distritos, quienes expresaron en sus cuestas de Twitter el malestar que esta situación les generó a pocos minutos del inicio del partido entre las selecciones de Perú y Bolivia, en la ciudad de La Paz, por las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

MÁS CORTES PROGRAMADOS

Viernes 29 de octubre

MAGDALENA DEL MAR 09:00 – 17:00

AV FAUSTINO SANCHEZ CARRION CDRA 4, 9, FLORA TRISTAN CDRA 4, AV PERSHING CDRA 9, CLEMENTE CDRA 1, FRANCISCO GRAÑA CDRA 6, OVIEDO CDRA 1, M GAMERO CDRA 4.

CALLAO 09:00 – 17:00

AV ARGENTINA CDRA 13, CA JUAN MILLER CDRA 1, 2.

CALLAO 08:30 – 18:00

AV LA PAZ CDRA 8, 9, 10, 11, 12, BRASIL CDRA 6, 7, 8, AV COSTANERA CDRA 11, HUASCAR CDRA 9, 10, LIMA CDRA 7, JR TARATA CDRA 8, 9, A.H. VILLA SARITA LA PERLA MZ A, B, C.

CALLAO 08:30 – 17:30

CA PUNO CDRA 1.

COMAS 08:30 – 17:30

CA 03 CON PASAJE 08 EDIFICIO 9, 10.

SANTA ROSA DE QUIVES 09:00 – 17:30

KM 67 CARRETERA LIMA CANTA SUB LT 9A C.P SANTA ROSA, AV LIMA CANTA KM 66.5, CA HUANDOY BAJO SUB L 9D, CANTA KM 67 LT 1 URB HUANDOY BAJO, FDO LLPITA LA TOMA KM 66 LIMA CANTA, JR FRANCISCO ARAMBURU MZ C LT 16, 17, FUNDO HUANCHUY KM 67.

PUENTE PIEDRA 11:00 – 16:00

ASOC VIV BELLAVISTA ETP II MZ A LT 1, 2, 3, 4, 5, 6, ASOC JUNTA PROP BELLAVISTA MZ B, C, L, ASOC DE PROP DE PUENTE PIEDRA MZ A, B, C, D, ASOC PROP LA LINEA MZ A, C, C.P. LA ESPERANZA EX ENAFER MZ A LT 25, 27, 28, 33, ASOC. VIV GALLINAZO MZ A, C, ASOC. VIV LA CAPITANA MZ A LT 1, 2, 5, ASOC. VIV LAS ORQUÍDEAS MZ B LT 29.

Sábado 30 de octubre

RIMAC 08:00 – 18:00

A.H SEÑOR CRUCIFICADO RIMAC MZ C, D, E, F, G, TACNA ESQ CHURA CDRA 0, 2, 3, CA PURUS CDRA 1, CA SECHURA CDRA 1, CHIRA CDRA 1, 2, 3, PAITA CDRA 4, 5, PURUS CDRA 1, TRUJILLO CDRA 5, 6, 7, 8, TUMBES CDRA 1, 2, YUTAY CDRA 1, MERCADO LIMONCILLO PSTO 5, 10, 28, 42, 143, 187.

VENTANILLA 08:30 – 17:30

PROY. PILOTO NUEVO PACHACUTEC SCTOR D1 MZ T3, T4, U3, U4, V3, V4, W4, X4, Y4.

LIMA CERCADO 08:00 – 16:00

ANTONIO ELIZALDE CDRA 5, 6, JR HUANCAVELICA CDRA 1879.

VENTANILLA 09:30 – 18:00

A.H LAS SIRENITAS MZ A, B, C, D, D PRIMA, E, F, G, G2, H, I, J, K, L, M, N, A.H. NUEVO ISRAEL MZ B, C, D, E, JR TAHUANTINSUYO CDRA 13, A.H. TRES DE MARZO LAS SIRENITAS SECT 1 MZ H, I, J, M, A.H LAS SIRENITAS DE ZAPALLAL MZ C, F, M, N, G, I.

