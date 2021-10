Ministro de Educación sobre el pedido de congresistas para que deje el cargo: “El obstruccionismo continúa”

El ministro de Educación señaló que su gestión está realizando nuevos contratos para adquirir más tablets. | Imagen: Canal N

El ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, se refirió este miércoles al pedido de algunos congresistas para que deje el cargo y así poderle otorgar el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez y consideró que, tal condicionamiento, es parte de un “obstruccionismo” que continúa y no deja avanzar al país.

“Hablo de manera particular (...) Este obstruccionismo continúa. El obstruccionismo del Congreso está siendo reiterado y de esta manera no se avanza en la construcción de una alternativa para el país. ¿Qué opina el pueblo sobre esto? Yo no creo que opine favorablemente en torno al Congreso”, dijo el ministro en una conferencia de prensa la cual dio acompañado de otros encargados de la cartera de Educación.

“Creo que el Ejecutivo y el Legislativo necesitamos avanzar y triunfar juntos, pero esta actitud obstruccionista persiste y así no se puede construir país”, agregó Carlos Gallardo.

CLASES PRESENCIALES

Por otro lado, en cuanto al reinicio de las clases presenciales en los colegios, el titular de Educación dijo que el objetivo es el que puso la premier Mirtha Vásquez en su presentación en el Congreso: la meta es que el 99% de las instituciones educativas atiendan plenamente hacia julio del 2022.

“La fecha que ha señalado la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, es una fecha que nosotros vamos a esforzarnos para que sea cumplida y precisa, pero hay circunstancias y avatares que podrían (retrasarnos). Yo me quedo con la fecha que fija la primera ministra”, manifestó.

