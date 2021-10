Vecinos se unen para construir una comisaría en Chiclayo ante inseguridad en la región

Imagen de referencia. El joven de 28 años asesinado en Monserrate falleció luego de recibir un disparo. Foto: Colprensa/ Archivo

Muchos vecinos se han estado quejando de la inseguridad ciudadana que se vive en la región de Chiclayo es por ello que su malestar y desesperación por sentirse seguros los hace unirse para construir una comisaría. Al ver la comisaría construida, la Policía Nacional del Perú (PNP) a cargo del Coronel Bonilla, ofreció sus servicios para que sea vigilado por los agentes de la entidad.

Un vecino en diálogo con TV Perú, menciona que entre todos los pobladores hicieron varias recolecciones, entre ellas polladas, parrilladas y rifas para poder llegar a la meta, y poder construir esta ansiada comisaría.

Chiclayo se ha convertido en un punto crítico de inseguridad ciudadana. Mencionan que esta comisaría se construyó principalmente porque las autoridades no hacían nada para mejorar la seguridad y además, una vez construida la comisaría buscarían apoyo de estos para que los autoricen y se encuentro más personal de seguridad.

Todavía no se ha terminado la construcción, pero está en buen camino y siguen las recolecciones, una vecina agrega también que entre esta y la próxima semana se hará una rifa entre varias personas.

LA INSEGURIDAD EN YORTUQUE

La inseguridad en Chiclayo cada vez se vuelve más presente, este es el caso del paseo Yortuque, atractivo turístico ubicado en el límite entre los distritos de La Victoria y Chiclayo (Lambayeque), ha obligado a los vecinos de la zona a exigir a la Policía Nacional y Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) reforzar las labores de vigilancia en este sector.

Los vecinos mostraron su molestia, ya que los monumentos de este paseo se han convertido en guarida de personas de mal vivir, quienes consumen licor y drogas en presencia de los durante el día. Ellos utilizan la parte baja de figuras como el ‘Desembarco de Naylamp’ para pernoctar.

“Hay un problema aquí de seguridad grave y sobre el que las autoridades no ponen atención. Hemos visto dos policías que caminan durante algunas horas en el paseo, pero eso no alcanza porque hablamos de un atractivo con 1.500 metros de extensión”, explicó un vecino en declaraciones para Tv Noticias.

Un ejemplo de esto es que hace unos meses se detuvo a una persona en este paseo por mostrar sus partes íntimas a menores de edad y visitantes. El hombre fue trasladado a la Comisaría de La Victoria, pero luego de unas horas fue liberado porque nadie denunció el hecho.

La asociación vecinal del Comité de Mejoramiento del Paseo Yortuque enfatizaron que existen acuerdos con la MPCH y PNP para redoblar la vigilancia en este lugar, pero que hasta la fecha no se ha cumplido. De igual forma, solicitan la restauración y mantenimiento de los monumentos.

A diario, el paseo Yortuque recibe a decenas de turistas locales y nacionales. Además, personas de todas las edades lo usan para realizar ejercicio o actividades recreativas al aire libre.

CHICLAYO SIN SERVICIOS BÁSICOS

Vecinos de Chiclayo aseguran no tener agua y luz desde hace seis meses; mencionan que han tenido que beber agua del pozo y que los niños se han enfermado debido a ello. En la nota de TV Perú noticias, se muestra como todos los que aparecían contaban con un balde en la mano para ir a recolectar agua.

Además, solo cuentan con velas para que los alumbren, los niños no pueden continuar con sus clases virtuales, porque no pueden cargar sus dispositivos electrónicos y ya es medio año que no pueden estudiar tampoco.

“Nadie nos apoya, no nos escuchan” menciona una de las madres de familia al noticiero.

Son más de 10 familias que solicitan la intervención de las autoridades para que les brinden estos srvicios y así puedan mejoren su calidad de vida.





SEGUIR LEYENDO