Pedro Castillo pide al Congreso de la República que declare en emergencia la educación en Perú

Pedro Castillo en Tacna se pronunció sobre una revolución en la educación. (Canal N)

El presidente del Perú, Pedro Castillo, asistió este miércoles a Tacna donde se realizó el funeral del congresista Fernando Herrera, fallecido el lunes pasado por un par cardíacos. La ceremonia se realizó en la misma institución educativa donde laboraba el profesor. El mandatario dio unas palabras dirigiéndose a los profesores presentes y a la prensa.

Castillo agradeció a los presentes, al pueblo peruano por el gesto de hermandad, de solidaridad, frente a la pérdida física de su correligionario de Peru Libre, Fernando Herrera. “Este hermano ha sabido entender que primero es el pueblo, primero son los alumnos y llevó hasta el primer poder del Estado sus demandas de un pueblo al que se le debe mucho”.

Contó que conversaba seguido con Herrera y le decía que hace cuántos años que Tacna se reincorporó al suelo patrio y le siguen debiendo a esta región. “Como maestro conozco ese sentir de cuántos gobiernos han pasado y aún no se entiende que hay en este país la gran necesidad de impulsar una verdadera revolución educativa”, mencionó.

La partida de nuestro hermano nos impulsa y nos anima a tomar en serio la responsabilidad de hacer realidad la revolución educativa que necesita el país. La vamos a asumir y la tenemos que hacer. Desde esta institución educativa, invoco al Congreso a que agende y declare en emergencia la educación peruana para revertir estos graves problemas educativos que tenemos.

Nosotros no podíamos ser ajenos a estos momentos, hermano Fernando, usted como maestro y nosotros igual, usted con su niños y nosotros también, con sus padres de familia, usted y con su pueblo sediento de justicia y nosotros igual. Solamente pedirle lo que le dijimos en el propio Hemiciclo, solo llévese lo físico, lleve ese cuerpo, deje con nosotros su valía, su lucha, su fuerza, deje esos valores que no le daba temor, tanto como maestro y como candidato que hemos recorrido los pueblos de Tacna.

En estos últimos días como parlamentario llegaba al despacho y nos decía, me siento impotente, mi región me pide reivindicaciones. Estoy impulsando varios proyectos y no sé qué hacer para que me los agenden, estoy preocupado por mis alumnos, por el Internet, porque mi pueblo de Tacna ya tiene que abrir las fronteras. Ayúdenos de qué manera podemos hacer que este sueño se haga realidad. Más allá de una partida venimos a decirle al pueblo de Tacna, que las demandas de este hombre debemos agendarla lo antes posible.

Compañeros maestros, el día de hoy acompañamos la partida de un hermano, somos los maestros que tenemos gran responsabilidad desde Tacna hasta Tumbes. Miremos al país en su unidad. A veces nos molestamos por cosas mezquinas, en el barrio, con la familia, en el pueblo. Pero son cosas efímeras, que transcurren y el tiempo las cura, por no debemos olvidar que cuando surgen personas que encaran el deseo de un pueblo hay que apoyarlos.

Mil disculpas por el corto tiempo que estemos acá, en la tarde tenemos actividades en Lima. saldremos del país en pocas horas, y tenemos un gabinete binacional con la hermana República de Bolivia, y haremos que en esa agenda se toque este sueño del hermano Fernando, el clamor y las exigencias que tiene Tacna.

Para nosotros es una lección, es un ejemplo, es un escarmiento, porque de nada sirve pelear en este mundo, si al final lo que hagamos o dejemos de hacer se reduce a un cajón, a esta realidad. Que la voz de este hombre nunca se apague para trabajar unidos por una patria más justa.