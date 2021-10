Amazon Prime Video: 7 funciones que puedes hacer en tu cuenta que no sabías

21-09-2021 Cultura.- Amazon Prime Video estrenará en 2022 Sin Huellas, su nueva serie española original. Sin Huellas es el título de la nueva serie original española de Amazon Prime Video. La fición cuenta las desventuras de sus dos protagonistas, dos mujeres socialmente marginadas que acaban siendo sospechosas de un asesinato cuya escena del crimen acaban de dejar como los chorros del oro. Esta producción se estrenará en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo en 2022. CULTURA AMAZON PRIME VIDEO

Amazon Prime Video, que durante mucho tiempo se ha destacado en la batalla del ‘streaming’ con series y películas originales, tiene un catálogo muy amplio y agradable de consultar, resultando una aplicación bastante cómoda. La plataforma de streaming debutó en Estados Unidos en 2006, pero recién pudo ser utilizada en Perú y otros países del mundo en 2016. Casi nadie recuerda cómo consumíamos productos audiovisuales hace unos años y, aunque estamos totalmente acostumbrados al VOD, seguro que no conoces algunos. secretos que guardan estos servicios.

Todos sabemos que Amazon Prime Video está incluido con cualquier membresía de Amazon Prime. En el presente articulo, veremos algunas de las características que pueden pasar desapercibidas pero que son más prácticas. A continuación te presentamos una lista de 5 funciones que seguramente no sabías:

1. DISFRUTAR DEL CONTENIDO SIN CONEXIÓN

Una de las cualidades esenciales de cualquier plataforma de ‘streaming’ actual es que tiene la capacidad de descargar contenido para que esté disponible cuando el usuario lo elija, sin necesidad de tener una conexión a Internet. Ahora se puede dar por hecho, pero recuerda que no hace mucho tiempo eran muchas las aplicaciones que no tenían incorporada esta opción y tenerla suponía un valor añadido para el usuario.

Amazon Prime Video. Foto: Captura de pantalla

Simplemente ingrese a la aplicación, acceda a un archivo de serie o película y presione el ícono ‘Descargar’.

En el caso de una película, aparece justo debajo de “Ver ahora”.

Si quieres usarla en una serie, el ícono está en cada uno de los episodios. Cabe resaltar que puedes descargar toda la temporada.

2. TRES MESES GRATIS EN AUDIBLE

El futuro está en Audible y si eres de esas personas a las que se ha abierto un nuevo universo por sus oídos, debes probar el servicio de audiolibros y podcasts de Amazon.

Amazon cuenta con la posibilidad de utilizar Audible gratis durante tres meses. (foto: Microsoft)

Además, hacerlo será gratuito, ya que la disponibilidad de Audible para los miembros de Amazon Prime tiene sus ventajas. Principalmente en cuanto a precio, aunque lo primero que debes saber es que los beneficios no son solo en los primeros meses y que una vez finalizado el período de prueba, los usuarios de Audible tendrán las mismas condiciones que son solo de Audible como si fueran también usuarios Prime.

3. REPRODUCCIÓN EN STREAMING SIN ANUNCIOS EN TWITCH

Amazon Prime Video revisa constantemente sus beneficios para brindar a los suscriptores un servicio actualizado. No tomó mucho tiempo agregar Twitch a su oferta, y ahora cualquier persona con una cuenta de Amazon Prime puede usar Twitch sin anuncios. Para hacer esto, necesita vincular las cuentas.

Amazon Prime Video y Twitch. (foto: La Neta)

Acceder a Prime Gaming es así de fácil: sus cuentas de Twitch. En el interior, seleccione la opción “Vincular cuenta de Twitch” e ingrese los detalles de la cuenta que desea vincular.

4. CAMBIAR EL ASPECTO DE LOS SUBTÍTULOS

Si te encanta ver las series y películas en versión original, tendrás tus preferencias en cuanto a la forma en la que te gustan los subtítulos. Prime Video te permite modificarlos a tu gusto, cambiando el color y lo más importante, el tamaño también.

Descubre como cambiar el tipo de letra o color en los subtítulos de Amazon Prime Video. (foto: Descubre Cómo Hacerlo)

Puede hacerlo desde el propio menú, donde puede elegir uno u otro idioma para el audio y los subtítulos haciendo clic en Configuración.

5. COMPRA O ALQUILER DE PELÍCULAS DE ESTRENO

Podrás acceder a películas que estuvieron en cines hace unos meses, como The Warren File: Forced by the Demon y In a New York Neighborhood, dos de las mayores producciones del año que puedes ver desde el sofá de casa. por una pequeña tarifa.

Prime Amazon / capturas

Y no solo hay estrenos recientes, también puedes alquilar o comprar películas difíciles de encontrar en otras plataformas, como ‘Sueño Bendito’, una serie De Diego Maradona.

6. PAUSA UNA ESCENA Y DESCUBRE QUIÉN ES, DÓNDE HA SALIDO Y MUCHA MÁS INFORMACIÓN DE UN ACTOR

Esta característica es realmente útil y, por cierto, no es muy común en otras plataformas de transmisión. Si mientras estás viendo un título tienes las típicas dudas sobre el nombre de cierto actor, dónde lo viste e incluso detalles biográficos, puedes llegar a conocerlos simplemente haciendo una pausa en la escena.

Poner pausa con un actor en la escena de Amazon Prime Video permite consultar sus datos. (captura: Sensacine)

Una vez en pausa, la plataforma analiza la escena y te ofrece información: biografías de los actores, filmografías, curiosidades, fotos y contenido de video adicional.

Si aún no lo has probado y eres de esas personas a las que le encanta seguir aprendiendo día a día, te prometemos que cuando lo pruebes no dejarás de usarlo.

7. AMAZON CHANNELS TIENE ACCESO A DIFERENTES CANALES Y PLATAFORMAS

En otros países, la función Amazon Channels ya estaba funcionando cuando el servicio llegó a Perú a finales de 2020. Con esta función, tienes la posibilidad de acceder a diferentes plataformas de “streaming”, canales o diferentes distribuidores a través de la misma aplicación Prime Video, pero siempre que tengamos una suscripción para ello.

Amazon Channels. (foto: El Output)

El canal más popular de esta nueva sección es StarzPlay, la plataforma de streaming de la famosa emisora de pago estadounidense Starz, que cuenta con series top como Heels, The Act o Normal People en su catálogo y cuya suscripción mensual cuesta S/. 16.99 al mes.

También están disponibles en Prime Video MGM, Flix Olé, Noggin, Mubi, OUTtv y algunos musicales. La mejor manera de averiguarlo es buscar en la sección Canales de Prime Video y probar los períodos de prueba de las distintas opciones.

