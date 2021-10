Alberto Rodríguez: “Sé que Ricardo Gareca todavía me considera”

(Foto: RPP)

Alberto Rodríguez demostró ser una pieza clave en la defensa de la bicolor durante el proceso clasificatorio a Rusia 2018. Por ello, en una entrevista con el diario ‘El Gobierno’, el ‘mudo’ no fue tímido al demostrar las ganas que todavía tiene de vestir la camiseta blanquirroja, también dijo que él piensa que el ‘tigre’ todavía lo tiene en cuenta para una posible convocatoria en las próximas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Definitivamente mientras den las piernas quiero seguir aportando. Yo creo y sé que Ricardo todavía me considera”, señaló en la conversación.

El futbolista también se refirió a las lesiones que sufrió durante los últimos años, y como estas influyeron en la continuidad de su carrera: “Quizás las lesiones frenaron un poco las probabilidades de ser llamado, por eso hay que ponerse bien y ya luego será decisión del entrenador”, manifestó.

Sin embargo, expresó que para él estas no le han jugado en contra para ser considerado en una eventual convocatoria del ‘tigre’ “ s oy consciente de que Ricardo me tiene en cuenta. Me tuvo en todo un proceso y no por una lesión se me deje de ver ”, declaró.

A pesar de ocupar actualmente el penúltimo lugar de la tabla en las Eliminatorias, el ‘mudo’ piensa que es posible que la selección logre clasificar a Qatar 2022, ya que lo que nos separa del quinto lugar (repechaje) son cinco puntos que se pueden conseguir en los próximos encuentros de noviembre.

De acuerdo a los próximos partidos de la selección, Alberto Rodríguez señalo que “El primer partido es en casa y por esa misma razón hay urgencia de tres puntos, sea el rival que sea. Se viene Bolivia sí, como mañana podría ser cualquier otro rival. La casa hay que hacerla respetar siempre. Venezuela es una selección complicada y más si es en Caracas. Tiene buenos jugadores. Será un verdadero reto”, finalizó el ‘mudo’.

FECHA DOBLE DE NOVIEMBRE

El primer partido de la selección peruana en esta nueva jornada mundialista será contra Bolivia, con quien se volverá a encontrar luego de perder los 3 puntos en La Paz al caer 1-0. Esta vez el cuadro liderado por Ricardo Gareca jugará como local en el Estadio Nacional el próximo 11 de noviembre. La hora toda no está definida, pero lo más probable es que se programe para las 8:00 p.m., ya que esta es la hora usual en la que se han jugado los últimos duelos en la capital peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugará de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre y tampoco tiene hora definida. Recordemos que en el encuentro de ida, la blanquirroja fue superior a la selección vinotinto ganando el partido 1-0 con gol de Christian Cueva.

DUELOS EN EL 2022

Hay cuatro partidos programados para el próximo año antes del Mundial Qatar 2022. La bicolor jugará de local en dos de ellos. Se espera que la selección nacional sume puntos en cada encuentro que quede para seguir en carrera y conseguir el ansiado quinto lugar que nos lleve al repechaje.

Fecha 15: Colombia vs. Perú en Barranquilla (27 de enero de 2022)

Fecha 16: Perú vs. Ecuador en Lima (1 de febrero de 2022)

Fecha 17: Uruguay vs. Perú en Montevideo (24 de marzo de 2022)

Fecha 18: Perú vs. Paraguay en Lima (29 de marzo de 2022)

SEGUIR LEYENDO