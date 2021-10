Ethel Pozo inicia América Hoy riendo y sin llorar: “Hoy no hay lágrimas”

Un nuevo día totalmente renovada. La conductora de televisión Ethel Pozo llamó la atención de los televidentes que sintonizaron el programa América Hoy para escuchar la verdad de Melissa Paredes luego de que se emitiera el polémico ampay donde se le ve besando a su bailarín de Reinas del show mientras aún mantenía un vínculo con Rodrigo Cuba, su aún esposo y jugador de la UCV.

La hija de Gisela Valcárcel inició la edición del jueves 21 de octubre con la voz entrecortada e intentando que no caigan las lágrimas por su rostro mientras que anunciaba la participación de Paredes. Aseguró que ella no estaba enterada de nada de lo que había ocurrido y que supo la noticia junto con todos los peruanos que vieron el programa de Magaly Medina.

Sus lágrimas solo generaron una ola de memes en las redes sociales, además de generar una confusión entre los usuarios, quienes no entendían porqué ella se veía más afectada que la misma protagonista del escándalo.

En la edición del último viernes, Ethel Pozo apareció renovada y con una diferente actitud para presentar el matinal. Ella lució sonriendo junto a sus compañeros, representados por figuras de cartón. Para cubrir la ausencia de Melissa Paredes, la actriz Mariella Zanetti fue convocada para la conducción, apareciendo con su frase “Hoy no hay lágrimas”, una evidente indirecta por lo ocurrido el día anterior, ya que ella le preguntó porqué la hija de Gisela no dejaba de llorar.

¿POR QUÉ LLORÓ ETHEL POZO?

Ethel Pozo explicó que sus lágrimas se debían al enorme cariño que le tiene a Melissa Paredes y al Gato Cuba. Según la conductora, conoció a la pareja este año y, pese al poco tiempo, los consideraba buenos amigos. Además, porque sus hijas, Doménica y Luana, también le guardan gran cariño a la pareja. Esto porque Melissa y Rodrigo solían visitarla en su casa.

“Ayer cuando (mis hijas) se enteraron de la separación fue un shock. Siempre los vimos bien en casa…”, dijo entre lágrimas.

Por otro lado, cuando Mariella Zanetti cuestionó el repetitivo llanto de Ethel Pozo con la pregunta “¿por qué lloran? nadie se ha muerto”, Janet Barboza volvió a recalcar que era por el afecto que sentía Pozo por Paredes.

RODRIGO GONZÁLEZ VS. ETHEL POZO

El conductor de Amor y fuego comentó que Ethel Pozo se sentía del circulo social de Melissa, pero la propia exmodelo se encargó de aclararle que no es así.

“Qué tal gancho al esófago, (le dijo) ‘perdóname, se lo dije a mi círculo cercano’. O sea, no te peines que tú no sales en la foto. La bajaron de la burra aunque sea la jefa”, señaló el presentador, quien no dudó en calificarla como “fingida”.

“Melissa la bajaba del burro, pero ella seguía llorando, qué insufrible”, dijo Rodrigo en otro momento. Además, recalcó que lo que le duele “son los auspicios”, pues se le están cayendo a raíz del ampay.

¿SE QUEDARÁ SIN TRABAJO POR EL AMPAY?

Melissa Paredes está en riesgo de perder su trabajo tras protagonizar un escandaloso ampay besando a Anthony Aranda, bailarín de Reinas del Show, estando casada con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

De acuerdo con Armando Tafur, productor de Reinas del Show y América Hoy, programas donde trabaja Paredes como participante y conductora, la permanencia de la exchica reality está en duda. Señaló que Melissa Paredes tiene contrato con América TV hasta diciembre de 2021. Sin embargo, podría no renovar debido al video emitido en Magaly TV, La Firme.

“El programa está dirigido para la familia y donde tocamos muchos temas y , la verdad, a la hora de la hora debemos ser consecuentes con lo que hacemos. Nadie dice que uno es santo, pero las personas que aparecen en televisión deben ser consecuentes con sus actos”, expresó.

