Corte de agua en Lima y Callao: conoce las zonas y horarios dónde no habrá agua potable desde hoy

El corte se realizará en algunas zonas y solo por horas.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este viernes 22 de octubre se registrará un corte de agua en distritos selectos de Lima y Callao, por el trabajo de mejoramiento en el sistema de agua potable.

Según una publicación de Twitter, el corte del servicio se dará en el Callao. Además, no afectará al total de estas jurisdicciones, sino a zonas específicas y en horarios delimitados.

El corte del servicio será de la siguiente manera:

CALLAO 12:00 - 18:00

Urb. 7 de Agosto, Urb. La Quilla, Urb. Las Fresas, Urb. Las Garzas, Urb. Los Lirios, Av. Canta Callao, Av. Elmer Faucett, Av. Los Cedros y Av. Bertello.

Foto: Sedapal/Twitter

CORTE DE LUZ EN LIMA Y CALLAO

La empresa de luz eléctrica Enel también informó que este viernes y sábado, 22 y 23 de octubre se producirá un corte de luz en diversos distritos de Lima y Callao, con la finalidad de brindar un mejor servicio a sus usuarios.

A través de un comunicado, la compañía de suministro de luz, indicó que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas a fin de que los usuarios reciban día a día un mejor servicio.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Asimismo, detalló que este corte no será en la totalidad de los distritos ni jurisdicciones y que tampoco será por prolongadas horas.

Viernes 22 de octubre

PUENTE PIEDRA8:00 – 18:00

A.H LOMAS DE ZAPALLAL MZ A, A1, B, B1, C, C1, C2, D, D1, D2, E, E1, E2, F, F1, F2, G, G2, H, H2, I, I1, I2, J1, K, K1, L, L1, L2, M, M1, M2, N, N1, N2, Ñ1, Ñ2, O, O1, P1, Q, Q1, R, R1, S, S1, T, T1, U, U1, V, V1, W1, X, X1, Y, Z, A.H 28 DE NOVIEMBRE MZ A1, A2, A3, B1, B2, C, D, E, F, G, ASOC. VALLE HERMOSO MZ B, U, C.P 23 DE SETIEMBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, ASOC. PEQUEÑOS AVICULTORES MZ E2, E3, F, F1, G, I, A.H LA CASA HUERTA MZ A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, , A.H LOS HIJOS DE LUYA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R2, S, T1, V, V1, W1, X, X1, Y, Z, Z1ç, A.H KEIKO SOFIA MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, E, E1, F, F1, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, T1, U, U1, V1, W1, AV ALFONSO ALVA DIAZ CDRA 4, 8, CONTUMAZA CDRA 7, ASOC. VIV EL DORADO MZ D, E, E2, F, F1, F1A, F1D, F1E, F1F, G, ASOC. AGROPECUARIA CRUZ DEL NORTE EL DORADO MZ B, C, D, ASOC. VIV SAN MATEO EL DORADO III MZ I, A.H 28 DE NOVIEMBRE MZ A1, A3, A2, A3, B1, B2, C, D, E, F, G, A.H LOS GERANIOS MZ A, B, C, D, E, F, F4A, F4B, M4, N4, O4, P4, A.H ELISEO TEOBALDO COLLAZOS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, ASO. DE POSESIONARIOS 8 DE DICIEMBRE MZ A, U, A.H SANTA ROSA MZ A, LT 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, A.H SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, URB. PASCUALA MZ A, B, A.H NUEVA ESPERANZA EL ZAPALLAL MZ A, B, E2, A.H. LOS GIRASOLES MZ A, B, C, D, E, A.H. 5 DE OCTUBRE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. BUENOS AIRES MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. NUEVO PROGRESO MZ A, B, C, D, D1, E, PRO. VIV LA FLORIDA MZ A, B, C.P 6 DE ABRIL MZ A, B, C, D, F, G, H, I.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 08:00 – 18:00

A.H S.S. JUAN PABLO II MZ A, B, A.H NACIONES UNIDAS MZ A, B, D, E, F, G, H, I, AGRUP. FAM. VILLA VIRGEN MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, R1, S, S1, T, T1, U, V, A.H INTEGRACION SOLIDARIDAD Y PROGRESO SECT NACIONES UNIDAS MZ B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, A.H INTEGRACION SOLIDARIDAD Y PROGRESO SECT VILLA VIRGEN MZ B, C, D, E, F, H, I, J, K, M, N, O.

Sábado 23 de octubre

CALLAO 8:00 – 18:00

JR. ALBERTO SECADA CDRA 5, JR. ALMIRANTE GUISSE CDRA 1, 2, 3, 4, 5, AV. MARCOPOLO CDRA 1, 2, 4, 5, JR. COLON CDRA 4, 5, AV. SAENZ PEÑA CDRA 4, 5, 6, 7. AV. BUENOS AIRES CDRA 5, 6, 7, 8, 9, 10, JR. SALOOM CDRA 1, 2, 3, 4, AV. COKHRANE CDRA 1, 2, 3, 4, JR. COLON CDRA 6, 7, MERCADO CENTRAL DEL CALLAO, JR. APURIMAC CDRA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. LORETO CDRA 5, 6, 7, 8, JR. CALIFORNIA CDRA 1, MERCADO LORD COKHRANE, JR. WASHINGTON CDRA 4, 5, 6, JR. PEDRO RUIZ CDRA 4.

HUARAL 8:00 – 16:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE LA FLORIDA; COMUNIDAD DE PALLAC; COMUNIDAD DE HUAYOPAMPA UBICADOS EN EL DISTRITO DE ATAVILLOS BAJOS Y COMUNIDAD DE PISCOCOTO, COMUNIDAD DE LA PERLA ALTA Y PERLA BAJA UBICADOS EN EL DISTRITO DE SUMBILCA.

SEGUIR LEYENDO