Selección Peruana: Juan Carlos Oblitas dará conferencia de prensa sobre presente de la ‘bicolor en Eliminatorias

Es el segundo proceso clasificatorio del ‘Ciego’ como dirigente tras el éxito para Rusia 2018. (Foto: EFE)

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ofrecerá una conferencia de prensa este jueves 21, que se llevará a cabo en la Videna previo a la doble jornada de noviembre que enfrentará la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas.

En ella, atenderá a los periodistas sobre el difícil presente que vive la ‘bicolor’ en busca de su clasificación al Mundial de Qatar 2022. Asimismo, dará a conocer mayores detalles sobre el estado de los jugadores que no pudieron estar presentes por lesión ante Chile, Bolivia y Argentina.

Justamente, el ‘Ciego’ estará a cargo de absolver las consultas debido a que Ricardo Gareca, DT de la ‘blanquirroja’, se encuentra en Argentina junto su preparador físico Néstor Bonillo. Esto con motivo del pedido que realizaron tras el duelo ante la ‘Albiceleste’ en Buenos Aires para atender temas personales.

Cabe resaltar, que la última vez que Oblitas dio una conferencia fue en noviembre del 2020. En aquel momento, respaldó al técnico argentino en su cargo pese a que la ‘blanquirroja’ apenas había sumado 1 punto de 12 posibles. Ese punto fue el empate con Paraguay en Asunción por 2 a 2. “Particularmente, creo que la persona idónea para sacar adelante a la selección del bache que hemos caído es Ricardo Gareca”, fueron las palabras del ex mundialista con Perú en Argentina 78 y España 82.

Y es que el ‘Ciego’ siempre confió en el trabajo de Gareca y fue el responsable de convencerlo para que tome el puesto de entrenador de la selección y propuso su nombre al entonces presidente de la FPF, Edwin Oviedo.

PALABRA DE ‘TIGRE’

“Fue un balance negativo para nosotros en la triple fecha, pero más allá de reconocer esto, creo que estamos bien. Me voy con buenas sensaciones, tanto en el partido con Bolivia como con Argentina. Miro las cosas con optimismo, conociendo al plantel y conociendo a la selección. Es un balance negativo en los números, pero me voy con una determinada esperanza, con una determinada fe que me permite seguir creyendo que somos capaces de revertir esa situación”, declaró el estratega con respecto a los 3 de los 9 puntos obtenidos en la pasada triple fecha de octubre.

RIVALES DE LA BICOLOR EN NOVIEMBRE

El primer partido de la selección peruana en esta nueva jornada mundialista será contra Bolivia, con quien se volverá a encontrar luego de perder los 3 puntos en La Paz al caer 1-0. Esta vez el cuadro liderado por Ricardo Gareca jugará como local en el Estadio Nacional el próximo 11 de noviembre. La hora toda no está definida, pero lo más probable es que se programe para las 8:00 p.m., ya que esta es la hora usual en la que se han jugado los últimos duelos en la capital peruana.

Para el partido contra la selección de Venezuela, la bicolor jugarán de visitante, por lo que la escuadra nacional deberá trasladarse a Caracas. El choque entre selecciones está programado para el 16 de noviembre y tampoco tiene hora definida. Recordemos que en el encuentro de ida, la blanquirroja fue superior a la selección ‘vinotinto’ ganando el partido 1-0 con gol de Christian Cueva.

LA ‘BLANQUIRROJA’ EN EL 2022

Hay cuatro partidos programados para el próximo año antes del Mundial Qatar 2022. La bicolor jugará de local en dos de ellos. Se espera que la selección nacional sume puntos en cada encuentro que quede para seguir en carrera y conseguir el ansiado quinto lugar que nos lleve al repechaje.

Fecha 15: Colombia vs. Perú en Barranquilla (27 de enero de 2022)

Fecha 16: Perú vs. Ecuador en Lima (1 de febrero de 2022)

Fecha 17: Uruguay vs. Perú en Montevideo (24 de marzo de 2022)

Fecha 18: Perú vs. Paraguay en Lima (29 de marzo de 2022)

SEGUIR LEYENDO