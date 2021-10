Precio del dólar bajo: ¿cómo sacarle provecho?

Se recomienda “calzar” los ingresos con los gastos o deudas, es decir, si uno gana en soles debería endeudarse en soles. | Foto: Agencia Andina

Desde el 5 de octubre y el cambio del Gabinete, el precio del dólar ha mantenido una tendencia a la baja. De 4.14 soles ha llegado a bajar hasta 3.92. Sin embargo, la divisa norteamericana podría subir nuevamente en los próximos meses. ¿Cómo sacarle provecho a este momento?

“La semana pasada vimos cosas de mercado, el dólar a nivel mundial bajó respecto a muchas monedas, lo cual hizo que el sol peruano recupere un poco de terreno, y también coincidió con la subida de los precios de los minerales”, explicó el profesor de Economía de la Universidad del Pacífico Enrique Castellanos a la Agencia Andina.

El precio del dólar mostró una baja frente al sol al inicio de la sesión del miércoles 20 de octubre. La cotización de venta de la moneda estadounidense se situó en 3.937 soles en el mercado interbancario (entre bancos), nivel inferior al de la jornada previa de 3.948 soles.

Mientras que en el mercado paralelo o casas de cambio el precio del dólar era de 3.96 soles, y en las ventanillas de los principales bancos se cotizaba en 3.99 soles.

“Veo que el dólar irá para arriba (luego de la caída observada en los últimos días) y retomaría un precio cercano a 4 soles, pero es solo un pronóstico”, mencionó el economista.

¿COMPRAR O VENDER DÓLARES?

En ese sentido, caben algunas preguntas: ¿Es momento de comprar o vender dólares?, ¿Ahorrar en dólares es bueno?, ¿En qué moneda me conviene tomar un crédito hipotecario?

Al respecto, Enrique Castellanos recomendó que si una persona tiene un excedente en sus ingresos no sería mala idea ahorrar en dólares.

“Además, si uno puede endeudarse en soles a tasas baratas no debería ser un mal negocio. Pero hay que tomarlo con pinzas, cuando digo endeudarme en soles me refiero a tomar una hipoteca en soles para comprarme una casa o si alguien necesita cambiar el auto, tomar un crédito en soles no sería malo”, sostuvo.

El economista aconsejó “calzar” los ingresos con los gastos o deudas, es decir, si uno gana en soles debería endeudarse en soles. Y lo mismo sería para los que ganan en dólares, quienes deben endeudarse en esa moneda.

Por último, el docente de la Universidad del Pacífico recomendó comprar y vender dólares (si es una cantidad considerable) en las entidades financieras, solicitando una tasa preferencial, aunque también está la alternativa de las plataformas digitales, pero se debe tener en cuenta algunos elementos a la hora de compartir información.

BOLSA AL ALZA

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inicia la sesión de hoy con indicadores positivos, acumulando nueve sesiones al alza, ante el ascenso de las acciones mineras y de demanda interna, y pese al descenso del precio del cobre en el exterior.

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, sube 0.24% al pasar de 19,759 a 19,856 puntos.

El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.21% al pasar de 508. 90a 509.96 puntos.

Las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los principales mercados latinoamericanos. La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) muestra índices favorables.

(Con información de Agencia Andina)

