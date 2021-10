Gregorio Pérez y su particular deseo para las últimas dos fechas de la Liga 1

(Foto: Universitario de Deportes)

Como todas las semanas, Gregorio Pérez se presentó a tempranas horas de la tarde en la conferencia de prensa virtual transmitida desde Campo Mar U. El entrenador de Universitario de Deportes se mostró sereno como de costumbre y respondió todas las interrogantes de la prensa local. Asimismo, el uruguayo manifestó un peculiar deseo de cara a las últimas dos fechas de la Liga 1.

Desde su llegada, ‘Goyo’ ha vivido más días felices que amargos. El último fin de semana, su equipo dio un paso más hacía el objetivo de quedar terceros y clasificar a la Libertadores al superar a Binacional. La victoria fue muy difícil como él lo mencionó en la rueda de preguntas, considerando las bajas numerosas en el esquema inicial y el rival que se tenía en frente. Pero cuando se pierde el estilo de juego, en la ‘U’ salta una de sus características más sustanciales, la ‘garra’.

El elenco ‘crema’ ha padecido de muchas lesiones durante la temporada, no solo en la instancia de Pérez sino también en la de Ángel Comizzo. Muchos jugadores se han perdido gran parte del campeonato y otros no han sumado ni un minuto como es el caso de Iván Santillán. Es por eso que, el ‘Maestro’ pidió un deseo en voz alta. “Primero que nada, nosotros deseamos tener siempre a todo el plantel en condiciones para tomar las determinaciones en cada partido” , declaró el DT merengue.

La próxima fecha podrían reaparecer muchos jugadores dentro de la nomina de convocados. Como es el caso de Alberto Quintero, quien al reintegrarse al club de Ate después de competir con la selección panameña aquejó un dolor en las costillas. Gregorio no descartó la presencia de ‘Chiquitín’ frente a Cusco.

Por otro lado, agregó los nombres de Jorge Murrugarra y Nelson Cabanillas. El primero volvería tras una suspensión y el segundo no estuvo presente en la última fecha por molestias físicas. Lastimosamente, por ahora no se puede cumplir el deseo del uruguayo. Dos de sus piezas fundamentales en el esquema defensivo no están aptos para la penúltima jornada, se trata de Aldo Corzo y Federico Alonso, uno por lesión y otro por acumulación de tarjetas.

EL PARTIDO CON CUSCO

Gregorio reconoce que no se puede dormir en sus laureles. Si bien su equipo se encuentra en zona de clasificación a Libertadores, el perder sus dos partidos restantes significaría jugar la Sudamericana el próximo año. Por eso afrontará lo que falta del torneo peruano como dos finales, poniendo a los jugadores que estén en optimas condiciones y no arriesgando al rotar de alineación.

“Es una final para nosotros. Una vez que terminó el partido con Binacional, al otro día ya estábamos pensando en Cusco. El haber ganado la última fecha y tener una buena racha, no significa que no estamos conscientes de lo que nos jugamos el sábado. Vamos a estar preparados”, señalo el experimentado estratega.

HORA Y DÍA DEL PARTIDO

El duelo entre Universitario de Deportes y Cusco FC está programado para este sábado 23 a las 15:30 (hora peruana) en el estadio Alberto Gallardo. El elenco cusqueño tiene la obligación de sumar tres puntos, debido a que se encuentra en la penúltima posición con 22 unidades y podría ser uno de los equipos que pierda la categoría.

