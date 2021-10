Raziel García dice que no se han comunicado con él desde Alianza Lima, pero no descarta llegar

Raziel García lleva tres goles marcados en la temporada.

Raziel García está en uno de sus mejores momentos en su carrera futbolística y varios clubes están interesados en contar con él para la próxima temporada. El hoy volante de Cienciano de Cusco y considerado en la Selección Peruana tiene contrato hasta el 2022 y esta tarde descartó haberse comunicado por el momento con Alianza Lima, aunque no negó que pueda vestir de blanquiazul.

“No hay nada con Alianza Lima. Nadie se ha comunicado conmigo. Solo Jefferson Farfán sí me lo ha dicho en broma, pero no es nada más que eso. Igual uno no lo descarta, va a jugar Copa Libertadores y Alianza Lima es una vitrina muy grande”, dijo el mediocampista en una entrevista para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Pero el mediocentro confirmó que tiene contrato vigente con el cuadro cusqueño hasta el 2022, pero no descarta su salida del equipo ante una buena oferta. Recordemos que Rosario Central de Argentina estuvo interesado en él, pero no se terminó concretando. “Tengo contrato con Cienciano por todo el otro año y eso hace difícil que quizá fiche por otro equipo de la Liga 1 la próxima temporada, pero vamos a ver”.

El volante ofensivo de 27 años ha disputado 18 partidos en la temporada con Cienciano del Cusco marcando tres goles y asistiendo en cuatro oportunidades. Tras una gran participación en la Copa América de Brasil 2021, donde la blanquirroja quedó cuarta, Raziel García ha sido llamado por Ricardo Gareca para las dos fechas triples de septiembre y octubre. Ante Argentina fue titular y jugó hasta los 73 minutos, además de recibir una tarjeta amarilla por una falta ante Lionel Messi.

Cienciano culminará su participación en la Liga 1 2021 luego de medirse ante Ayacucho FC en la fecha 16 el próximo 22 de octubre desde la 1:15 p.m., mientras que el 30 de octubre ante Alianza Lima por la fecha 17 aún con horario por confirmar. El ‘Papá' lucha por meterse a puestos de Copa Libertadores o mantenerse en los de Copa Sudamericana en la tabla acumulada, hasta la fecha 15 son sextos con 36 puntos.

Raziel García fue titular en la derrota 1-0 ante Argentina.

TRES GOLES DE RAZIEL GARCÍA EN LA LIGA 1 2021:

Cienciano 3-1 Carlos A. Mannucci

Cienciano 2-2 Alianza Atlético de Sullana

Cienciano 2-3 Deportivo Municipal

CUATRO ASISTENCIAS DE RAZIEL GARCÍA EN LA LIGA 1 2021

Cienciano 2-2 Alianza Atlético de Sullana

Cienciano 2-3 Deportivo Municipal

Cienciano 4-1 Spor Boys (dos asistencias).

Raziel García y la increíble jugada que asombró a Coki González

Dejó en alto al ‘papá del fútbol peruano’. El jugador Raziel García se ha ganado los elogios de los hinchas luego de aparecer en la verde con una definición al ángulo que terminó en gol a favor de Cienciano. Más de uno ha destacado su participación, sosteniendo que esta es su carta pase al llamado de Ricardo Gareca para la fecha triple de octubre por las eliminatorias sudamericanas.

Alianza Sullana vs. Cienciano marcó el partido inaugural de la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 1 del fútbol peruano. El encuentro terminó en empate en el estadio Alberto Gallardo.

“Qué pedazo de jugador Raziel García. Perdían 1-2 se jugaban los descuentos y tiene la capacidad mental para controlar y ponerla en el ángulo, tiene cosas que solo los diferentes tienen. Antes de eso dio un pase gol. Sullana 2-2 Cienciano”, comentó.

¡ES-PEC-TA-CULAR! Raziel García 🍫🇵🇪 anotó un asombroso tanto 🤯 colocando el empate a dos goles entre @alianzasullana_ ⚪🔵 y @Club_Cienciano 🔴 en el estadio Alberto Gallardo 🏟. #LIGA1BETSSONXGOLPERU #AlientaDesdeCasa pic.twitter.com/ZskoBBhieV — GOLPERU (@GOLPERUoficial) September 17, 2021

