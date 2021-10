Rodrigo González estalla contra Josimar por dedicar tema ‘Ya supéralo’ a su expareja: “De un tipo así me espero lo peor”

Rodrigo González se pronunció sobre el mensaje de Josimar a la mamá de uno de sus hijos. (Foto: Captura/Instagram)

Rodrigo González presentó en la última emisión de Amor y fuego un informe donde se revelaba el último mensaje que el salsero Josimar habría enviado a su expareja, Andrea García a través de su excuñada.

El popular Peluchín calificó al cantante de “infeliz” antes de ver las imágenes. Recordemos que el conductor se ha mostrado en contra de las últimas acciones que Josimar viene realizando desde que abandonó el Perú para rehacer su vida en Miami dejando embarazada a María Fe Saldaña.

“Andrea buenas tardes, Josimar me pidió que te enviará esto...Ya Supérame”, se puede leer en la captura de WhatsApp como el mensaje que Josimar le envió a la hermana de Andrea García.

La canción del Grupo Firme causó varias carcajadas en la mamá de uno de sus hijos y no dudo en responder. “Te lo juro que me hizo la tarde (risas) Dile que gracias, que estoy con tantos dolores de parto que de verdad estoy fatal. Dale Ingrid, eso lo voy a enviar jajaja Gracias por ser nuestra mensajera, más bien dile que deposite, que ya sabe todo el proceso que se va a seguir”, respondió Andrea García en un audio.

La conductora Gigi Mitre no se guardó sus opiniones y señaló de desubicado e innecesario dicho mensaje. Asimismo, indicó: “me pareció que estuvo de más y en la posición que esta Josimar debería estar dejándose de mandar mensajitos”.

Por su lado, Rodrigo estuvo de acuerdo con las palaras de su compañera de conducción y agregó que empieza a creerle a todas las ex del cantante y que no le sorprendería seguir viendo más cosas sobre el artista nacional.

“Yo de él después de haber visto lo que he visto me espero lo que sea y de todo lo que dicen las ex. La sangre fría que tiene para hacerlas sentir como las hace sentir estando embarazadas de sus hijos de verdad que de un tipo así me espero lo que sea”

Finalmente, Gigi cree que se le han subido los zumos y que espera que el salsero se haga cargo del bebé que tendrá junto a María Fe Saldaña.

ANDREA GARCÍA RESPALDA A MARÍA FE SALDAÑA

El programa Amor y Fuego se contactó con la segunda mamá del hijo del artista, Andrea García, para que cuente su verdad sobre la actual relación que mantiene con Josimar y la deuda que todavía tiene.

“Ahora queda pendiente mas o menos S/. 25 500 de esta pandemia que no me ha dado por el tema que no ha estado trabajando, pero quedamos que cuando se activara me iba a cancelar eso”, comentó.

De otro lado, Andrea lamentó que el salsero muestre una actitud diferentes con sus parejas cuando se vuelve padre, pues contó por experiencia propia que su relación con Josimar acabó cuando se convirtieron en padres.

“Yo siempre he pensado que el señor no sabe ser papá porque ni bien tiene un hijo vienen lo problemas. Ahí es donde yo abrí los ojos, es lamentable ver que más brillen sus problemas que su propia voz”, añadió.

Finalmente, pidió que el cantante sea tratado, pues no es posible que tenga varios pequeños con diferentes mujeres y luego se separe de ellos para volver a empezar otra familia. “Que toquen en corazón de Josimar, porque no puede seguir haciendo más hijo y haciéndoles esta clase de daño. Lo que se le viene a su expareja, como me pasó a mí, es bien delicado”.

