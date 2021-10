María del Carmen Alva asegura que cambio de gabinete con Mirtha Vásquez: “Ha sido bueno, ella es dialogante”

| Foto: Agencia Andina

La presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, concedió una entrevista al diario El Comercio donde habló acerca de la próxima reunión que tendrá con Mirtha Vásquez y la presentación de su gabinete en el Parlamento que ella dirige.

Alva sostuvo que este cambio de gabinete en el gobierno de Pedro Castillo fue lo mejor, ya que “consideramos que la primera ministra es dialogante, busca consenso, viene del Congreso, osea que sabe cómo se trabaja en esta función. Estoy segura que va a respetar el fuero parlamentario”.

Pero también criticó al gabinete liderado por Guido Bellido y lamentó que un gobierno empezara con un equipo con tantos problemas.

“El presidente debió elegir mejor. No es normal que se cambie tan rápido un gabinete. El de Bellido fue un gabinete fallido. Es una pena”, sostuvo la presidenta del Congreso.

Asimismo, respondió sobre si Acción Popular le dará o no el voto de confianza al Gabinete Vásquez, Alva sostuvo que “primero esperamos escuchar al gabinete”.

Por otro lado, María del Carmen Alva indicó que la designación de Richard Rojas, operador de Vladimir Cerrón, crea “tensión diplomática” y que eso es raro y negativo.

“Es un mal mensaje de la cancillería, me extraña que haga eso. En Venezuela, y creo que de esto no hay duda para nadie, no hay democracia. Debe hablarse con las bancadas y con el canciller; me sorprende que esté de acuerdo con esta política”, agregó a El Comercio.

MERINO

En otro momento de la entrevista, Alva habló de la denuncia en contra de Manuel Merino y sostuvo que “esa acusación es definitivamente. No estoy de acuerdo. Seguirá el procedimiento que deba seguir, pero hay un tema político allí”.

Sobre las pensiones vitalicias de Merino y Francisco Sagasti indicó que el caso “ahora está en la asesoría jurídica, en el área de Recursos Humanos”

REUNIÓN CON MIRTHA VÁSQUEZ

Mirtha Vásquez sostendrá una cita con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva este lunes 18 de octubre a las 3:00 p.m. En ella se fijará la fecha de la presentación del Gabinete, así como temas vinculados a la regulación del equilibrio de poderes del Estado.

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que el cronograma se elaboró basado en el consenso alcanzado con los voceros de cada bancada.

