Hermanos que robaban en supermercados son llamados los ‘Jonas Brothers del Super’

Según informó la policía a canal N, tres sujetos llegaron al supermercado el viernes último, llenaron su carrito al tope de diferentes artículos y se fueron sin pagar. Luego de unos minutos fueron detenidos. El hecho ocurrió en el Wong de Tomás Marsano en el distrito de Santiago de Surco.

Los cómplices aparentemente aprovechaban la aglomeración en la puerta y el descuido del vigilante para salir del local sin pagar. Así lograban robar artículos de todo tipo, desde pañales hasta verdura. Luego, fugaban en un auto que usualmente usaban para cometer estos atracos.

Por referencia del centro comercial, los encargados señalaron que los productos sustraídos estaban valorizados en aproximadamente mil soles.

Según el reportaje, los implicados son Daniel Puico Castilo, y los hermanos Luis David Espnoza Torres y Daniel Espinoza Torres de 20 años. La banda fue bautizada como los Jonas Brothers del Super .

Según informó la policía Los integrantes tienen antecedentes por hurto agravado en los últimos tres años, y el vehículo que usaban también cuenta con denuncias en la comisaría de Miraflores.

“Ellos actuaban como si estuvieran haciendo las compras del mes. Es una advertencia para las personas para que se conduzcan bien”, señaló un oficial de la comisaría de Surco.

OTRO ROBO EN SUPERMERCADO

La periodista Verónica Linares utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de la inseguridad ciudadana en un reconocido supermercado de Lima.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la compañera de Federico Salazar indicó que le robaron su celular cuando estaba realizando sus compras en Plaza Vea.

“Hoy me convertí en parte de la estadística. Me robaron el celular. Felizmente no me encañonaron, fue dentro de Plaza Vea. Bloqueé la línea de inmediato”, escribió en su publicación.

Aunque el robo no pasó a mayores, ya que la periodista salió ilesa, Verónica Linares lamentó la cantidad de hurtos que existen actualmente.

“En Movistar me contaron que cada día, solo en ese local, atienden 60 reposiciones de celular por robo ¡60!”, agregó.

Como respuesta, sus seguidores reaccionaron rápidamente y en los comentarios le expresaron su total solidaridad y respaldo ante este penoso hecho.

Ante los numerosos mensajes recibidos, la conductora de América Televisión realizó una nueva publicación: “(Estoy) fastidiada nada más. Felizmente”.

RESPUESTA DE PLAZA VEA

Ante la denuncia realizada por la periodista Verónica Linares, el supermercado Plaza Vea se comunicó con ella a través de Twitter para lamentar lo sucedido.

“Hola, Verónnica. Lamentamos lo ocurrido. Por favor, quisiéramos que nos brindes mayores detalles contactándonos mediante un DM”, se lee en mensaje.

132 CELULARES SON ROBADOS CADA HORA

Cada día 3.156 peruanos sufren el robo o hurto de sus según información brindada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) a diario Ojo.

Entre enero y mayo de 2021, se han registrado un total de 473,551 equipos móviles arrebatados por los delincuentes.

De acuerdo a la data de Osiptel, al mes un total de 94,700 móviles son arrebatados por los hampones. Es decir, cada hora son robados 132 equipos móviles.

