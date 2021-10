Colegio Médico: Unos tres mil médicos aún no han sido vacunados contra la COVID-19

Foto: EFE/Raúl Martínez

Desde el viernes 15 de octubre se viene dando la jornada de vacunación con la tercera dosis de refuerzo al personal médico en tercera línea. Ante este panorama, el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP) recordó e informó que hay aproximadamente tres mil médicos en el país que aún no han sido vacunados contra la COVID-19.

En una entrevista con el programa La Rotativa del Aire de RPP dijo que hay diversos motivos por los que no fueron inmunizados, entre ellos su propia negativa a recibir la vacuna.

“Somos 77 mil médicos y la gran mayoría ha recibido, pero hay tres mil que todavía no acuden a la vacunación”, dijo.

“Hay muchos médicos que han viajado a otros países, que no tengamos su información de ellos; hay algunos que no ejercen la profesión y hay personas que no desean vacunarse. Eso también se respeta, pese a que nosotros estamos difundiendo la importancia de la vacuna”, añadió.

VACUNACIÓN REDUJO 95% DE MUERTES

El pasado viernes, el secretario del Interior del Colegio Médico del Perú (CMP), Edén Galán, resaltó la importancia de la aplicación de la dosis de refuerzo y recordó que la vacuna completa ha reducido drásticamente la mortalidad en los profesionales que combaten el virus cada día en primera línea.

“El proceso de vacunación inició en febrero y desde marzo un grupo importante de médicos ya contaba con las dosis. La cantidad de fallecidos, la tasa de fallecidos, comenzó a disminuir de una manera bastante importante y paulatina. De marzo a abril, por ejemplo, hubo una reducción de 51 % de fallecimientos, y así progresivamente”, indicó en declaraciones a RPP.

En este medio también recalcó que los decesos a causa del coronavirus cayeron hasta el 95% entre los profesionales que recibieron las dos dosis de vacuna.

“En mayo, la reducción fue del 75 % hasta finalmente, en los siguientes meses, la reducción ha sido bastante significativa llegando hasta el 95%”, indicó Galán Rodas.

TERCERA DOSIS PARA EL PERSONAL DE SALUD

En busca de continuar protegiéndolos contra la COVID-19, el Ministerio de Salud inició el 15 de octubre con la aplicación de la dosis de refuerzo para el personal de la salud del país. El titular del sector, Hernando Cevallos, supervisó la primera jornada de vacunación en el hospital Nacional Arzobispo Loayza, dónde se busca inocular contra el virus a 330 trabajadores.

Así, el personal de las áreas de Emergencia y unidades de cuidados intensivos, servicios generales y administrativos de Emergencia y UCI, postas y centros de primer nivel, hospitalización y consultorios externos de hospitales serán los primeros en recibir esta tercera dosis, la cual busca reducir la mortalidad de quienes se encuentran en la primera línea de defensa contra la COVID-19.

Según el Ministerio de Salud, inmunizarán a medio millón de trabajadores en esta primera etapa de dosis de refuerza. Por su parte, EsSalud dio a conocer que más de 15,000 médicos y personal de salud a nivel nacional recibirán su tercera dosis.

Cabe destacar que la tercera dosis se aplicará después de transcurrir seis meses a más de recibir la segunda dosis y estas serán programadas de acuerdo con la disponibilidad de vacunas.

Tras inmunizar al personal de salud, la campaña de refuerzo estará dirigida a adultos mayores de 69 años y personas que presenten comorbilidades, sistema inmune debilitado, entre otros, informó el Minsa.

“No vamos a dejar solo a nuestros compañeros de trabajo, a los médicos, enfermeras, obstetras y distintos sectores de trabajadores del sector. Muchos compañeros fallecieron y tienen derecho a ser protegidos. El estado tiene que cumplir con la valoración de los trabajadores”, informó Cevallos desde el Hospital Arzobispo Loayza.

