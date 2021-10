Comité Olímpico felicita a Francesco De la Cruz luego de ganar Balloon World Cup 2021

Francesco De la Cruz, primer ganador en el 'Mundial de Globos'. (foto: Mediotiempo)

El jueves 15 de octubre, el peruano Francesco De la Cruz se convirtió en el primer campeón del Mundial de Globos, torneo organizado por el streamer Ibai Llanos y por el futbolista Gerard Piqué. El evento se llevó a cabo en el PortAventura World en Tarragona, España. Ahora el joven de 18 años no deja de ser noticia alrededor del mundo.

Francesco salió victorioso de cada presentación y su momento clave llegó cuando se enfrentó al alemán Jan Spieb en la final del campeonato y le ganó al cerrar el marcador 6-2. Luego de su triunfo, el joven peruano fue felicitado por miles de usuarios en redes sociales. Incluso el presidente Pedro Castillo y el Comité Olímpico Internacional (COI) se sumaron a la celebración.

“¡Arriba Perú!” , fue lo que publicó el COI en su cuenta oficial de Twitter. El saludo no quedó ahí, ya que la organización internacional acompañó el ‘tuit’ con imágenes de la premiación del representante nacional

Comite Olimpico Internacional felicitó a Francesco De la Cruz luego de ser el primer campeón del Ballon World Cup 2021

EL CAMINO

Antes de llegar a la final, De la Cruz se enfrentó al búlgaro Tsvetan Mladenov, a quien superó 6-4, logrando así hacerse un lugar en los cuartos de final. “Lo he visto muy bien al peruano, muy ágil. Veremos si puede ser uno de los favoritos” mencionó Piqué luego de ver la performance de Francesco. Luego de eso, el representante se enfrentó con éxito ante sus similares de Mongolia, Argentina y España.

Primera ronda: Perú 6-4 Bulgaria

Octavos de Final: Perú 3-2 Mongolia

Cuartos de Final: Perú 2-1 Argentina

Semifinal: Perú 2-1 España

Final: Perú 6-2 Alemania

IBAI LLANOS LE ENTREGÓ EL PREMIO A FRANCESCO DE LA CRUZ

Como era de esperarse, uno de los organizadores del primer campeonato del Mundial de Globos, Ibai Llanos, fue el encargado de entregarle el trofeo a Francesco de la Cruz, representante peruano y primer ganador de este juego en su historia. Cabe resaltar que el blanquirrojo quedó por delante del alemán Jean Spieb y del español Jan Franquesa, como se puede ver en el podio.

First Balloon World Cup - Tarragona, Spain - October 14, 2021 Peru's Francesco De La Cruz celebrates on the podium with hisr medal after winning the First Balloon World Cup with second placed Germany's Jan Spiess and third placed Spain's Jan Franquesa REUTERS/Albert Gea

Al coronarse como campeón, De la Cruz señaló: “Ha sido una competición bastante difícil, porque todos los que están aquí no hay nadie que ha sido malo, todos son buenos. La verdad que no esperaba llegar a esta posición, pero gracias a Dios lo he conseguido”.

¿CÓMO SE JUEGA EL MUNDIAL DE GLOBOS?

Un jugador por equipo intentará que el globo lanzado por su rival no toque el suelo en un espacio delimitado. El juego maneja algunas reglas, como los dobles toque, incluso está supervisado por tres árbitros y también manejan VAR (‘Ojo de Globo’). La competencia se juega dentro de una pista de 8m x 8m con algunos obstáculos. El tiempo del cotejo es de dos minutos y se deberá sumar la mayor cantidad de puntos a favor.

REGLAS DEL MUNDIAL DE GLOBOS

- El objetivo de cada jugador es lograr que el globo toque el suelo. Cada vez que lo consiga, recibirá un punto.

- Los partidos tienen una duración de 2 minutos. El jugador que logre más puntos en este tiempo gana el partido.

- Solo se puede tocar el globo con la mano, si el globo pega en cualquier otra parte del cuerpo será punto para el rival.

- El globo deberá ser golpeado siempre en su mitad inferior, nunca desde arriba hacia abajo.

- Cuando haya un empate durante los dos minutos de juego, el cotejo se definirá con ‘El Globo de Oro’. En esta modalidad los jugadores disputarán en tiempo indefinido un duelo donde podrán tocar el globo con cualquier parte del cuerpo, menos las manos.

- En todos los cotejos existirá un árbitro que tendrá la última palabra sobre el cumplimiento de las normas y dará validez a los puntos.

- Existe el “El ojo del Globo”, lo que sería el VAR en el fútbol. Una cámara superslow podrá resolver dudas y polémicas en el juego.

- La final será de 5 minutos.

SOBRE EL EVENTO

El Balloon World Cup o Mundial de Globos en español, contó con la participación de 32 representantes de distintos países y fue un evento que sólo tuvo un día de duración, a pesar de eso llamó la atención de miles de personas a nivel mundial. Tendremos que esperar para conocer si tendrá una segunda edición el próximo año.

