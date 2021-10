Piden apoyo para encontrar marinero desaparecido en el lago Titicaca

Yonathan Mendoza Rodríguez salió el 12 de agosto a patrullar en las aguas del lago Titicaca y no regresó, hace 60 días que no se conoce el paradero de este. Sus padres se encuentran consternados e indicaron a la prensa local que las autoridades no están realizando las labores de búsqueda de forma adecuada. Al parecer, el muchacho de 25 años e integrante de la Marina de Guerra se habría caído.

“Sus compañeros habrían declarado que mi hijo salió a tomar aire y que se cayó, que no se dieron cuenta a pesar de que había luz. Mi hijo dejó su celular dentro de la embarcación”, indicó el padre.

Pese a las intensas operaciones no dan con el cuerpo del marinero. Sin embargo hay un hecho preocupante: las fuentes policiales indicaron que la institución a la que pertenecía Mendoza Rodríguez no habría asentado ningún tipo de denuncia. Juan Mendoza, solo indicó que los de la Marina habrían dado cuenta del hecho a sus superiores.

Las labores de búsqueda se retomaron en la isla del Sol del lado boliviano este miércoles 13. “Contrataré lanchas para seguir buscando a mi hijo, porque las autoridades ya se han desentendido de este tema”, alegó. Incluso el padre ofreció una recompensa de S/ 1.000 para quien ubique el cuerpo de su hijo.

Por su parte, el general PNP Marco Lara explicó que las labores de búsqueda le competen a la Marina debido a que la Policía no cuenta con la logística necesaria.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN PUNO

Tres personas fallecieron en la tarde de este 13 de octubre, en un lamentable accidente de tránsito y dejó a cuatro heridos gravemente en la ciudad de Puno. De acuerdo a testigos, un automóvil que bajaba a toda velocidad por la avenida 9 de diciembre chocó contra la parte posterior de un camión que iba con dirección al centro. En el impacto, también atropelló a un transeúnte que pasaba por la zona.

Los tres cuerpos quedaron tendidos en la vía, uno de ellos debajo del vehículo menor. Entre tanto, los cuatro heridos fueron evacuados al Hospital Manuel Núñez Butrón. La policía llegó hasta el lugar para observar y analizar la escena del accidente, a la espera de representantes del Ministerio Público para que procedan al levantamiento de los cadáveres.

El automóvil quedó prácticamente destruido y según el registro de Sunarp, es propiedad del ciudadano Emerson Mena Condori. Por ahora, se espera que las autoridades procedan a la identificación de las víctimas para que los cuerpos sean reconocidos por los familiares.

ADOLESCENTE DESAPARECE HACE 3 DÍAS

Maeva Fernanda Ramos Mamani, una adolescente de 13 años desapareció desde el viernes 8 de octubre en la ciudad de Puno. La muchacha salió del puesto de venta de su madre con rumbo desconocido y no ha podido ser ubicada por ningún miembro de su familia. La denuncia por desaparición fue realizada por sus familiares en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía.

Según el reporte, después de que la menor salió del puesto de su madre, no retornó a su domicilio y tampoco regresó a dicho establecimiento. Familiares la buscaron por alrededores de la zona, pero no obtuvieron información. Maeva Fernanda Ramos vestía un gorro color rosado, chalina negra, polo negro, buzo negro y zapatillas negras. La menor tiene cabello negro, ojos negros. Es de contextura delgada y de tez mestiza.





