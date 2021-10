Perú vs Argentina: Sergio Peña no se recuperó y no jugará en el Monumental de Buenos Aires

Sergio Peña, autor del segundo gol ante Chile en Lima, salió del equipo por lesión. (Foto: FPF).

Ricardo Gareca sigue de mala suerte. La selección peruana sumó su octava baja a pocas horas de uno de sus partidos más decisivos en la presente Eliminatorias. Sergio Peña no se recuperó y fue excluido de la lista por el ‘Tigre’ para enfrentar a la selección argentina en lo que será el último encuentro de esta fecha triple. El elenco nacional llega golpeado por la derrota en La Paz, no obstante tiene la necesidad de sumar mínimo un empate.

‘Peñita’ salió lesionado en el triunfo frente a Chile en el estadio Nacional. En aquel partido fue el autor de uno de los goles y tuvo que ser reemplazado por Wilder Cartagena a los 80 minutos. El comando técnico de la ‘bicolor’ optó por guardar al volante del Malmo frente a Bolivia con el objetivo de que esté presente en el Monumental. Desafortunadamente su ausencia ha sido confirmada.

BAJAS PERUANAS

En primer lugar, André Carrillo no pudo viajar a Buenos Aires como se planteó en un principio. El comando técnico del ‘Tigre’ había decidido que el volante peruano no participe en los partidos frente a Chile y Bolivia, con el fin de recuperarse para el último encuentro de la fecha triple. Desafortunadamente, su lesión no evolucionó de forma positiva y en las próximas horas su desconvocatoria sería anunciada.

La ‘Culebra’ se sumó a la lista de ausentes, que estaba conformada por Raúl Ruidíaz, Paolo Guerrero, Edison Flores, Renato Tapia y Yordy Reyna.

Por último, a pocos días del partido entre Perú y Argentina por las Eliminatorias, la ‘blanquirroja’ sumaría una nueva ausencia. La selección nacional se encontraba entrenando en Buenos Aires con miras al último encuentro de la fecha triple y, según informó la prensa local, Luis Advíncula habría sufrido un desgarro, por lo que no estaría presente en el Monumental de Núñez.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Chile - Estadio Nacional, Lima, Peru - October 7, 2021 Peru's Luis Advincula during the match Pool via REUTERS/Daniel Apuy

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Argentina: Emiliano Martínez - Gonzalo Montiel , Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Perú: Pedro Gallese - Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Christian Cueva, Raziel García y Gianluca Lapadula. DT: Ricardo Gareca.

APUESTAS

Betsson

Betsson paga una cuota de 15.00 por el triunfo de la ´blanquirroja´, el empate paga 6.00 y el triunfo ´albiceleste´ paga 1.24. Si Perú anotara el primer gol del partido, la apuesta paga 4.75, pero si lo hiciera Argentina paga 1.25.

Un tanto de Gianluca Lapadula paga una cuota de 6.00, mientras que un gol de Lionel Messi paga 1.70.

Te Apuesto

En Te Apuesto el favorito también es Argentina, ya que la cuota a favor de Perú es de 14.00, el empate paga 6.00 y la victoria Argentina tiene una cuota de 1.23.

Inkabet

Para Inkabet, el pronóstico se repite pagando 13 por un triunfo de la ´blanquirroja´, 5.75 si el marcador queda igualado y 1.25 si los ´albicelestes´ continúan con su racha ganadora.

Si Perú ganara el encuentro gracias a un gol de Gianluca Lapadula, la casa de apuestas paga una cuota de 15.00, pero si perdiera ante una anotación de Lionel Messi, la cuota es solo de 1.53.

Betsafe

Con Betsafe la victoria local paga 1.24, el empate 6.00 y el triunfo de la escuadra nacional paga una cuota de 15.00 al no ser los favoritos.

Chaskibet

Por último, en Chaskibet se repite el panorama con un pronóstico poco favorable hacia la selección peruana, dado que la casa paga 13.00 por el triunfo de los visitantes, 5.80 por la igualdad y 1.29 por la victoria ´albiceleste´.

SEGUIR LEYENDO