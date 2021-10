Paolo Guerrero y la dura crítica de un periodista brasileño: “Pizarro es infinitamente más grande e importante que él”

El jugador peruano Paolo Guerrero de Internacional. EFE/ Marcelo Oliveira/Archivo

Actualmente, el futbolista peruano Paolo Guerrero no está transitando el momento más fácil en su carrera luego de su baja en la selección bicolor durante la fecha triple de octubre de las Eliminatorias Qatar 2022 y la lesión en la rodilla que no lo deja jugar al máximo. Asimismo, hace dos días el Inter de Porte Alegre informó que el delantero peruano habría pedido una reunión para rescindir el contrato para sorpresa de muchos, noticia que no alegró para nada a la prensa carioca.

Felippe Facincani, periodista deportivo de ESPN Brasil fue uno de los que se refirió de manera más dura hacia el futbolista luego de que se diera a conocer la noticia. Recordemos que el ‘depredador’ tiene contrato hasta diciembre de este año, pero debido a la lesión que afronta, solicitó rescindir de su contrato de manera amigable.

“Flamengo e Inter contrataron una imagen mucho más grande de lo que realmente es (Guerrero). Fue un buen jugador, para un momento muy especial en la historia del Corinthians”, señaló en la edición F90 de ESPN Brasil en referencia a la baja producción goleadora que ha tenido el futbolista en sus últimos dos equipos.

“(Guerrero) Cree que es el Lewandowski de Sudamérica, pero es menos, mucho menos . Todos se engañaron con este jugador. Digan un partido importante donde haya marcado. No anota en un clásico importante, en el Gremio vs. Inter se quedó en blanco. Amigo ¿Qué delantero es ese?”, continuó el periodista.

LA COMPARACIÓN CON PIZARRO

Más tarde, Facincani no dudó en comparar la trayectoria del ya retirado Claudio Pizarro con la de Paolo Guerrero. “ Ni siquiera es el mayor delantero contemporáneo de Perú. Pizarro es infinitamente más grande e importante que él y tuvo un final mucho más digno de su carrera jugando en la primera división del fútbol alemán”, concluyó para sorpresa de sus compañeros de programa.

Recordemos que el ‘bombardero’ se retiró en Alemania como ídolo del Bayern Muninch y el Werder Bremen, mientras que Guerrero todavía no ha concluido su carrera futbolística, pero su alejamiento del Inter de Porto Alegre ha causado polémica al darse repentinamente.

DATO

Guerrero llegó a tienda ‘colorada’ en el 2018, tras su paso por Flamengo. El atacante marcó 32 goles en los 72 partidos que disputó entre Brasileirao, Copa Libertadores y otras competiciones.

LESIÓN DE GUERRERO

En la postal publicada no se confirma la razón de su desconvocatoria de la blanquirroja, pero en el partido ante los ‘mapochos’ sufrió un estirón cuando se disputaba el primer tiempo en el estadio Nacional. El ‘Depredador’ luchó con tres jugadores de Chile, Erick Pulgar, Gary Medel y Charles Aránguiz, y en el intento de ganar la pelota se resbaló y se exigió demasiado.

Comunicado Selección Peruana

Paolo Guerrero continuó en el partido, pero con algunas molestias. El nueve se fue cambiado en el segundo tiempo del cotejo, cuando la bicolor vencía parcialmente con gol de Christian Cueva. A los dos minutos de su salida y con Jefferson Farfán en la cancha, Perú encontró el 2-0 final a través de Sergio Peña, que le permitió sumar tres puntos.

Recordemos que el goleador de la Selección Peruana se recuperó en julio de una lesión complicada en la rodilla, la cual lo alejó de las canchas por cuatro meses. El peruano ofensivo volvió a disputar 90 minutos recién en el duelo ante Uruguay, donde empatamos 1-1. En el Internacional ha sido considerado normalmente por 45 minutos y anotó cuatro goles en el mes de agosto.

