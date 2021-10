Minsa: mayores de 45 años deberán tener vacunación completa para viajes interprovinciales

Viajes interprovinciales tendrán nuevas restricciones asociadas a la vacuna. (Andina)

Este miércoles como cada semana se realizó el Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. En posterior conferencia de prensa, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dio algunos alcances sobre las decisiones adoptadas.

El titular del Minsa indicó que actualmente tenemos el 60.8% de ciudadanos vacunados al menos con la primera dosis, y el 46.9% tiene las dos dosis de la vacuna contra la covid-19. Recordó que ya se vienen vacunando a personas desde 18 años, y se evalúa el reinicio de las clases en distintas universidades del país.

Respecto a la movilización de pasajeros en transporte interprovincial por vía terrestre, indicó que habra nuevas exigencias y para poder adecuarse se dará un mes de plazo para que las personas se puedan vacunar.

“Los mayores de 45 años para los viajes interprovinciales necesitan tener las dos dosis de vacuna. Porque si bien la vacuna es voluntaria, ningún cudadano tienen derecho a contagiar a otro ciudadano”, refirió Cevallos.

Agregó que si uno viaja en un ómnibus interprovincial, existen más probabilidades que las personas puedan contagiarse con el virus. Siendo las personas mayores de 45 años más propensas a tener cuadros graves. De alguna manera, se verán obligados a vacunarse aquellos que no lo han hecho aún. “Esto es lo que se ha decidido en el Consejo de Ministros”, precisó el ministro.

OTROS ANUNCIOS

También anunció que el toque de queda quedará de 2 a.m. a 4 a.m. No lo levantan por completo debido a que quieren evitar fiestas y reuniones sociales. Pero se hace para que los restaurantes puedan trabajar un poco mejor en un horario más amplio. Esto se dará a nivel nacional debido a que todo el territorio cuenta con un nivel moderado bajo de contagios.

Asimismo, afirmó que a partir del 15 de noviembre se exigirá al personal médico tener su vacunación completa para poder trabajar. Y desde ese día se les aplicará la tercera dosis.

TOQUE DE QUEDA

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que el toque de queda empezará desde las 2:00 a.m. hasta las 4:00 a.m., a fin de ampliar del horario de atención al público de los negocios que operan hasta altas horas de la noche.

Cevallos recordó que actualmente el toque de queda empieza a la 1:00 a.m. y dijo que la reducción del tiempo de esta restricción obedece a que las provincias del país se encuentran hoy en un nivel de riesgo moderado frente al covid-19.

El titular de Salud señaló que aún no se levantará totalmente el toque de queda porque se quiere evitar lo sucedido anteriormente con las fiestas covid, las cuales, anotó, se prolongaban durante toda la madrugada.

“Queremos mantener algún grado de restricción y apelar por supuesto a la responsabilidad social de los jóvenes”, refirió al señalar que el nuevo horario de la inmovilización social se oficializará a través de un Decreto Supremo.

Dijo también que la flexibilización del toque de queda permitirá que muchos negocios, como restaurantes, funcionen hasta más tarde y que sus trabajadores pueden desplazarse sin problemas hacia sus domicilios.

Cabe indicar que hasta el 17 de octubre todas las provincias del país se encuentran clasificadas en nivel de alerta moderado frente al covid-19, de acuerdo con el Decreto Supremo 159-2021-PCM emitido a inicios de octubre. Luego de esa fecha se realizará una nueva evaluación tomando en cuenta que la tercera ola sigue siendo una amenaza.

SEGUIR LEYENDO: