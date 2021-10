“A mí me convoca Pedro Castillo”: Luis Barranzuela niega que Perú Libre lo designó ministro del Interior

Pedro Castillo y Luis Barranzuela. Fuente: Agencia Andina.

Contradictoriamente a lo que dijo en la víspera, Luis Barranzuela negó que Perú Libre lo haya designado ministro del Interior. Ahora afirmó que el presidente Pedro Castillo fue quien lo convocó para integrar el Gabinete liderado por Mirtha Vásquez.

“A mí me convoca el presidente Pedro Castillo y luego me reuní con él en su domicilio de Breña y me propuso el cargo. Me hizo ver si estaba listo para asumir una cartera tan importante, tan delicada, tan álgida, como es la cartera del Interior. Yo acepté esa propuesta y por eso estoy sentado frente a usted. Por eso tengo el respaldo del presidente Castillo”, contó al Diario La República.

Como se recuerda, Barranzuela está fuertemente vinculado con la bancada oficialista, ya que solo semanas atrás los defendió en un caso de lavado de activos. Inclusivo, fungió de abogado de Vladimir Cerrón y Guido Bellido.

“¿QUIÉN ME NOMBRA A MÍ? EL PARTIDO PERÚ LIBRE”

Estas declaraciones de Barranzuela son distintas a las que realizó ayer para Exitosa, donde explicó que es nombrado titular de la cartera del Interior gracias a Perú Libre, ya que está en sintonía con su ideología política.

“¿Quién me nombra a mí? El partido Perú Libre. Ahora estamos en un gobierno de izquierda. He escuchado a periodistas que dicen ‘estamos en un gobierno de izquierda, ¿qué quieren que nombre, a un ministro que sale del Regatas?’ Todo este camino difícil, tortuoso, está lleno de abrojos. Lógicamente, cualquier nombramiento va a ser cuestionado”, manifestó en Exitosa.

En dicho diálogo, el ministro se refirió a la cuestionada reunión que tuvo con el congresista y expatrocinado Guillermo Bermejo, quien es investigado por su presunta afiliación a los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso.

“Guillermo Bermejo es un congresista que fue a darme su saludo y desde aquí invito a todos los señores congresistas de la República que vayan y se acerquen. Las puertas del ministerio están abiertas”, señaló.

LOS INCAS DEL AZÚCAR

Luis Barranzuela es investigado por la Fiscalía por el presunto delito de peculado doloso vinculado a su relación con la azucarera agroindustrial Tumán.

De acuerdo a la denuncia, Barranzuela habría realizado cobros por informes ilegales que no habrían tenido sustento técnico para su elaboración durante la irregular administración de la azucarera de Marcelino Llontop Suyón, entre septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

La fiscal Karim Ninaquispe, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, abrió la investigación por diversos delitos contra unas 20 personas vinculadas a dicha facción, entre los que se encuentran Luis Barranzuela, por haber constituido una organización criminal conocido como ‘Los Incas del azúcar’.

La investigación también señala que el ahora ministro del Interior y los otros denunciados habrían ocultado dinero a través de repetitivos hurtos agravados y que para ello se habría constituido una organización criminal que inicialmente tuvo el objetivo de ocupar las instalaciones y ambientes de la empresa Agroindustrial Tumán bajo la modalidad de usurpación agravada.

“Luego de tomar posesión fáctica de la empresa Agroindustrial Tumán, se comenzó a sustraer dinero de la empresa, el cual fue repartido entre los integrantes de la organización, los cuales han ocultado o vienen detentando la tenencia; incluso cabe la posibilidad que hayan transferido o convertido el dinero en bienes”, se indica en el documento.

