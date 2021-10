Psicóloga de América Hoy sobre Josimar: “no está preparado para ser pareja ni padre”

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva comentó sobre Josimar en el programa de América TV. (Foto: Instagram/Pantallazo)

La última emisión del programa América hoy, tuvo como invitada a la psicoterapeuta Lizbeth Cueva para opinar sobre los últimos acontecimientos que vienen sucediendo en la vida del salsero Josimar.

La psicóloga fue interrogada por las conductoras, quienes no dudaron en preguntarle lo que piensa de las últimas actitudes que muestra el cantante. “Yo lo he mencionado en varias ocasiones y para mi, lamentablemente este chico no está preparado ni para ser pareja ni para ser padre. Esa criatura tiene que crecer de la mejor manera con su madre”, comentó Cueva agregando que existe gran cantidad de mujeres que son madres solteras. “Creo que hay muchas mujeres que sacan a sus hijos solas, adelante y sí lo va a poder hacer”

La conductora Janet Barboza le consultó a la psicóloga el porqué un hombre cuando tiene un hijo en camino y ya es padre anteriormente, publica fotografías luciéndose con otra mujer. Antes de responder, Melissa Paredes interrumpió señalando que si no existe el amor propio, no se puede amar a alguien más.

“Es una persona que emocionalmente no está tan sana, que no conecta con el dolor ajeno, que no conecta con la compasión, no tiene empatía. No se trata de una chica o una mujer, se trata de una criatura que ni siquiera viene al mundo”, acotó la especialista.

Por otro lado, Ethel Pozo le preguntó si no habría otras personas que puedan decirle al salsero que no suba fotografías con quien sería su nueva pareja. “Pero Ethel, cuando hay dinero de por medio lamentablemente no hay espacio para eso, creo”, sentenció Cueva.

Finalmente, la psicoterapeuta mandó un mensaje a todas las mujeres que están atravesando por el mismo problema que María Fe Saldaña. “En primer lugar debemos educar en cuanto al amor desde pequeños, hacerlos sentir valiosos, importantes y que cuando crezcan no tengan que buscar amor en las parejas porque ya saben que son amados...”, fueron las palabras de Cueva que fue interrumpida por Ethel para señalar que ella misma le diría a su hija que si tuviera un bebé se mantendrían juntos pese a cualquier padre que elija.

Recordemos que Josimar fue captado en unas imágenes donde al parecer le estaría pidiendo matrimonio a una misteriosa mujer, de nacionalidad cubana, en Estados Unidos. Los urracos de Magaly Medina registraron al cantante junto a una rubia mujer, quien sería su nueva conquista.

“Esta es la rubia con la que hemos visto últimamente. Están paseando por New York, son cómplices”, comentó la periodista en su programa Magaly TV L a firme tras ver las imágenes.

JOSIMAR SE QUIERE CASAR CON MARÍA FE

El pasado 11 de octubre, el programa Amor y Fuego, presentó imágenes de María Fe Saldaña conversando a través de celular y donde se le escucha decir que el salsero le había garantizado que se casarían una vez él pisara tierras peruanas.

“Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo. Yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él”, fueron las palabras de Saldaña. “Me da cólera que a una persona le diga esto de casarse, a otra persona le inventa otra cosa, a otra persona le dice otra cosa con qué finalidad”, siguió con la conversación por teléfono.

Recordemos que Josimar radica en Miami, en Estados Unidos, debido a que está en una gira musical para promocionar su nuevo tema ‘No me canso’, mientras que la mamá de su cuarto hijo se encuentra en Lima disfrutando de su embarazo en compañía de su familia y lejos del salsero.

