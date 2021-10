Mamá de Rosángela Espinoza se retracta ante posible demanda de productor de Esto es Guerra

Mamá de Rosángela Espinoza se tuvo que rectificar ante posible demanda de productor de EEG. (Foto: Instagram)

¡Se le viene la noche! La mamá de Rosángela Espinoza, Blanca López, se encontraría en serios problemas legales tras afirmar que Elías Montalvo y Peter Fajardo se repartieron los 10 mil soles de premio que otorgó Esto es Guerra al ganador de Tiktoker los rivales.

“Gracias a Dios saliste de ese bodrio, favor que te hicieron. Ahora que te pague Elías (Montalvo), que se quedó con los 10 mil soles o se lo repartió con Peter (productor) . No saben lo tranqui que me siento, pero van a tener primicias jaja”, escribió en su cuenta de Instagram.

Esta afirmación enfureció al productor de Esto es Guerra, quien señaló que no permitiría que su honra se manche, por lo que procedería a tomar medida legales contra la progenitora de Rosángela Espinoza.

Sin embargo, Blanca López de inmediato reaccionó y reconoció su error, eliminando su publicación. Asimismo, comentó que Elías Montalvo se ganó justamente el dinero y que no debían darle nada a su hija.

“Si ves el video recuerda que Rosángela si fue tu amiga en el momento trágico que pasaste, fue la única que estuvo contigo, nadie más. Si te dieron el premio a ti, está bien, no hay discusión ”, escribió.

De otro lado, intentó justificar el fuerte calificativo que tuvo contra Esto es Guerra, reality al que tildó de ‘bodrio’ luego de la eliminación de la ‘Chica Selfie’ del programa.

“ Si dije programa bodrio significa cosa de mal gusto o aburrida . Bueno ya pasó, solo se que mi hija está tranquila y se le agradece al programa lo que ganó más de 4 millones de personas que la siguen y admiran por ser una persona humilde y sincera”, añadió.

(Foto: Captura Instagram)

ROSÁNGELA ESPINOZA SE PRONUNCIA TRAS SER ELIMINADA DE ESTO ES GUERRA

Rosángela Espinoza usó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre su reciente eliminación en Esto es Guerra. La guerrera sorprendió al indicar que “es la primera vez que se siente tan bien”.

“Ya finalizó esto y hay que tomarlo de la mejor manera, más madura, ¿llorar? no. Yo ya lo sentía, yo lo sabía. Ahora a enfocarme en mis proyectos , sé que me irá muy bien con la bendición de Dios, estoy muy agradecida por su cariño, estoy tranquila. No he llorado, eh”, acotó.

FUERA LA PRIMERA EN IRSE DEL REALITY

Tras un duro día de competencia, Rosángela Espinoza no pudo ser salvada por su equipo y terminó siendo eliminada del programa. Como ya lo había anunciado el Tribunal, solo los competidores más fuertes se quedarán en el programa para enfrentar a Guerreros Puerto Rico.

Rosángela Espinoza, Alejandro Pino y Patricio Parodi fueron los que pasaron al sistema de votos, donde el que tenía menos cantidad de respaldo sería eliminado de la competencia. Lamentablemente la ‘Chica Selfie’ no recibió el apoyo de sus compañeros, quienes prefirieron a otros competidores.

ROSÁNGELA ESPINOZA YA QUERÍA RENUNCIAR A ESTO ES GUERRA

Tras ser suspendida por segunda vez, ya que no asistió a las grabaciones de La Academia, pactadas para las 3 p.m., Rosángela Espinoza utilizó sus redes para expresar su profunda molestia hacia la producción del programa.

“Bueno mi gente, la verdad que no me siento cómoda y lamento que las cosas se estén dando de esta manera”, publicó en su Instagram.

“ Solo quiero ser libre y empezar a creer más en mí, en lo que puedo lograr. No dejaré que me minimicen más ”, añadió para sorpresa de sus seguidores.

