Estados Unidos: panel de expertos señala que debe reducirse el uso de aspirina para prevenir enfermedades cardíacas

Se desaconsejaría a los médicos de iniciar a los pacientes con una dosis diaria de aspirina para bebés para prevenir un ataque cardíaco o un derrame cerebral según las nuevas pautas propuestas (Foto: Getty Images)

Un nuevo informe preliminar del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos señala que los médicos ya no deberían recetar rutinariamente un régimen diario de aspirina en dosis bajas a la mayoría de las personas con alto riesgo de un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

Cabe precisar que el equipo incluye 16 expertos en prevención de enfermedades y medicina basada en evidencia que evalúan por periodos las pruebas de detección y los tratamientos preventivos.

Los miembros son elegidos por el director de la Agencia Federal para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el grupo es independiente.

Las pautas, que aún no son definitivas, tienen el potencial de afectar a decenas de millones de adultos que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular, que sigue siendo la principal causa de muerte en el país norteamericano, incluso en la era del COVID-19. (Foto: EFE/EPA/FILIP SINGER/Archivo)

¿CUÁL ES LA RECOMENDACIÓN?

En relación a la receta medicinal recomendada por las investigaciones del panel de Estados Unidos, la recomendación propuesta se basa en una creciente evidencia de que el riesgo de efectos secundarios graves supera con creces el beneficio de lo que alguna vez se consideró un arma notablemente barata en la lucha contra las enfermedades cardíacas.

Por otro lado, también plantearon revisar la recomendación establecida en el año 2016, que era tomar aspirina para bebés para la prevención del cáncer colorrectal [una guía innovadora en ese contexto]. Incluso, el grupo investigador declaró que los datos más recientes habían planteado preguntas sobre los supuestos beneficios para el cáncer y que se necesitaba más investigación.

Sobre el uso de aspirina en dosis bajas o para bebés, la recomendación del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos es que se aplicaría a personas menores de 60 años que tuvieran un alto riesgo de enfermedad cardíaca.

Además, para quienes un nuevo régimen diario de analgésicos suaves podría haber sido un herramienta para prevenir un primer ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

Las pautas propuestas no se aplicarían a quienes ya toman aspirina o quienes ya han tenido un ataque cardíaco.

El grupo de trabajo estadounidense, propuso disuadir enérgicamente a cualquier persona de 60 años o más de comenzar un régimen de aspirina en dosis bajas. Ello, citando preocupaciones sobre el mayor riesgo relacionado con la edad de hemorragia potencialmente mortal.

Cabe recordar que, recomendaron anteriormente que las personas de 60 años que tenían un alto riesgo de enfermedad cardiovascular consultaran a sus médicos para tomar una decisión. Una dosis baja es de 81 miligramos a 100 miligramos.

Las propuestas del grupo de trabajo siguen años de cambios en los consejos de varias organizaciones médicas líderes y agencias federales, de las cuales algunas ya habían recomendado limitar el uso de aspirina en dosis bajas como herramienta preventiva contra enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

LA SITUACIÓN CON LA ASPIRINA

La aspirina inhibe la formación de coágulos de sangre que pueden bloquear las arterias, pero los estudios han planteado preocupaciones de que la ingesta regular aumenta el riesgo de hemorragia, especialmente en el tracto digestivo y el cerebro, peligros que aumentan con la edad.

“Ya no existe una declaración general de que todas las personas que tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, aunque nunca hayan tenido un ataque cardíaco, deben tomar aspirina”, dijo la Dra. Chien-Wen Tseng, miembro del grupo de trabajo nacional y directora de investigación de medicina familiar y salud comunitaria de la Universidad de Hawaii.

“Necesitamos ser más inteligentes al hacer coincidir la prevención primaria con las personas que se beneficiarán más y tienen el menor riesgo de sufrir daños”.

Los estudios de investigación también han indicado que aunque el uso de aspirina por personas que no han tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral reduce el riesgo de esos eventos, no reduce el número de muertes por enfermedades cardíacas u otras causas. (Getty Images)

Las investigaciones muestran que el aumento del riesgo de hemorragia ocurre relativamente rápido después de que alguien comienza a usar aspirina con regularidad.

Aquellos que ya están tomando aspirina para bebés deben hablar con su médico.

“No recomendamos a nadie que se detenga sin hablar con un médico, y definitivamente no si ya ha tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral”, agregó la doctora Tseng.

Las pautas —que aún no son definitivas— tienen el potencial de afectar a decenas de millones de adultos que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Porque sigue siendo la principal causa de muerte en los Estados Unidos, incluso en la era de Covid.

En esa línea, el panel de investigadores aceptará comentarios públicos sobre sus recomendaciones hasta el 8 de noviembre, aunque su guía preliminar generalmente se adopta a la coyuntura.

IMAGEN DE ARCHIVO. Cajas de aspirina de Bayer se ven en la tienda Safeway en Wheaton Maryland, EEUU, Febrero 13, 2015. REUTERS/Gary Cameron

ANTECEDENTES

Hace dos años, el Colegio Estadounidense de Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón habían reducido conjuntamente sus recomendaciones para decir que la aspirina se debería recetar de manera muy selectiva a personas de 40 a 70 años que nunca habían tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

Sobre la aspirina, las organizaciones dicen “generalmente no, ocasionalmente sí” , como prevención primaria. Ese consejo difiere del ahora nuevo borrador de la guía del grupo de trabajo para un límite a los 60 años.

“Cuando miramos la literatura, la mayor parte sugirió que el balance neto no es favorable para la mayoría de las personas: hubo más sangrado de lo que se previnieron los ataques cardíacos”, dijo el Dr. Amit Khera, uno de los autores de las pautas de los grupos médicos, según cita The New York Times.

“Y esto no es hemorragia nasal, puede ser hemorragia cerebral”, añadió.

En 2014, una revisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EEUU (FDA), concluyó que la aspirina no debe usarse para la prevención primaria, como para protegerse de un primer ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, y señaló los riesgos.

El equipo—que anteriormente hizo una recomendación universal para que los adultos de alto riesgo en sus 50 años tomen aspirina para bebés, si sus probabilidades de un efecto secundario eran bajas— ahora propone que los adultos de alto riesgo en sus 40 y 50 años hablen con sus médicos y hagan una decisión individual sobre si comenzar un régimen diario.

En resumen, el panel definió “alto riesgo” como cualquier persona que tenga un 10 por ciento o más de riesgo de un evento cardiovascular durante los próximos 10 años, según las calculadoras del American College of Cardiology / American Heart Association utilizadas para estimar el riesgo de la nueva receta médica.

En 2016, cuando el grupo de trabajo emitió su último conjunto de recomendaciones —donde respaldaron el uso generalizado de la aspirina para la prevención primaria en personas con alto riesgo y diciendo que los beneficios superaban a los riesgos—, diversos críticos en el ámbito de la ciencia medicinal dijeron que el panel había cometido un grave error.

Tal es el caso del Dr. Steven Nissen, presidente de cardiología de la Clínica Cleveland. En ese entonces dijo que le preocupaba que un uso excesivo de aspirina, hiciera más daño que bien. Por otro lado, los gastroenterólogos dijeron que temían que los pacientes que tomaban aspirina se saltaran sus exámenes de detección de cáncer de colon.





El primer gran ensayo clínico nacional que descubrió que la aspirina reducía el riesgo de ataque cardíaco incluyó solo a médicos varones. Se detuvo temprano —después de cinco años— porque los beneficios fueron dramáticos y parecían superar en gran medida los riesgos.

Sin embargo, según declaraciones del Dr. Donald M.Lloyd-Jones, presidente de la Asociación Estadounidense del Corazón, ello ocurrió en 1988, y la práctica médica ha evolucionado desde entonces.

Ahora que las personas pueden controlar mejor los factores de riesgo como la presión arterial alta y el uso de nuevos medicamentos para controlar el colesterol, Donald M.Lloyd-Jones mencionó que “ahora hay menos espacio para que la aspirina marque la diferencia” . No obstante, añadió lo siguiente: “todavía existe el riesgo de hemorragia”.

Recordar que, en declaraciones a Infobae en 2019 , Gabriel Lapman (MN 119066), cardiólogo y nefrólogo del Sanatorio Modelo de Caseros, declaró que la aspirina “se solía usar para cualquier cosa, pero por sobre todo era algo que se ingería para la prevención de infartos. Sin embargo, en la balanza de la medicina, los daños son mayores que los beneficios”.

La aspirina inhibe la formación de coágulos de sangre que pueden bloquear las arterias, pero los estudios han planteado preocupaciones de que la ingesta regular aumenta el riesgo de hemorragia, especialmente en el tracto digestivo y el cerebro, peligros que aumentan con la edad (Foto: Shutterstock.com)

MÁS INFORMACIÓN DEL ESTUDIO

Los estudios de investigación también han indicado que, aunque el uso de aspirina por personas que no han tenido un ataque cardíaco o un derrame cerebral reduce el riesgo de esos eventos, no reduce el número de muertes por enfermedades cardíacas u otras causas.

El borrador del informe cuestiona otro uso de la aspirina: si reduce el riesgo de cáncer colorrectal. Esto porque es una de las principales causas de muerte por cáncer en EE.UU . y ha ido en aumento entre los adultos más jóvenes por razones que hasta la fecha no son esclarecidas.

Al revertir su respaldo de cinco años a la aspirina para ayudar a prevenir el cáncer colorrectal, el informe señaló nuevos datos de un estudio controlado aleatorio llamado Aspirina en la reducción de eventos en los ancianos. En ese estudio, el uso de aspirina se relacionó con casi el doble de muertes por cáncer colorrectal después de casi cinco años de seguimiento.

A pesar de ello, diversos expertos no han renunciado a la promesa de la aspirina y dicen que todavía hay “pruebas convincentes” de su función en la prevención del cáncer.

El Dr. Andrew Chan, director de epidemiología del cáncer en Mass General Cancer Center, declaró que los ensayos controlados aleatorios muestran que la aspirina inhibe el crecimiento de pólipos en el colon y reduce las probabilidades de que se vuelvan cancerosos.

“Esto nuevamente resalta que debemos pensar en personalizar a quién le damos aspirina y alejarnos de una solución única para todos”, finalizó el Dr. Chan.

SEGUIR LEYENDO