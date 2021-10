José ‘Patrón’ Velásquez: “Jefferson Farfán ya debe retirarse de la Selección peruana”

(Foto: El Comercio)

Jefferson Farfán fue criticado de nuevo. Esta vez, José Velásquez, jugador de la Selección peruana entre los años 70 e inicios de los 80, se refirió duramente sobre la ‘Foquita’. Para el ex mediocampista, el ‘10 de la calle’ no debería seguir vistiendo los colores de la ‘blanquirroja’, debido a que no puede jugar un partido completo.

“Farfán ya debe retirarse. Después de haber sido exitoso ahora solo puede jugar pocos minutos. Si no resiste todo el partido ya debe dejar de jugar ”, declaró el ‘Patrón’ en una entrevista en el programa deportivo Las Voces del Fútbol.

No es la primera vez que el atacante peruano es invitado a dejar el fútbol. Meses atrás, la prensa nacional manifestaba que Farfán no volvería a jugar por su lesión en la rodilla. No obstante, volvió renovado a las canchas y con gol. Esto lo llevó a tener un buen presente en Alianza Lima y, posteriormente, a una nueva convocatoria por Ricardo Gareca.

El ‘10′ peruano sumó minutos en los dos partidos frente a Chile y Bolivia. En el primero, entró a los 62 minutos por su eterno compañero Paolo Guerrero y tuvo ocasiones de gol. En el segundo, reemplazó a Christofer Gonzáles a los 85. Además, no ha presentado ninguna molestia en ambos encuentros y podría jugar en Buenos Aires frente a Argentina.

JOSÉ VELÁSQUEZ SOBRE EL PERÚ VS BOLIVIA

El ex representante nacional también se animó a opinar sobre el último encuentro de la selección del ‘Tigre’. “Ante Bolivia perdimos porque entramos demasiado confiados y pensando que íbamos a ganar fácilmente”, manifestó Velásquez.