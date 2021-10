Alexander Callens fue considerado uno de los mejores defensas de la fecha por la Conmebol

Peru's Alexander Callens (L) and Bolivia's Carmelo Algaranaz (R) vie for the ball during their South American qualification football match for the FIFA World Cup Qatar 2022 at the Hernando Siles stadium in La Paz, on October 10, 2021. (Photo by Martin Alipaz / POOL / AFP)

Alexander Callens sigue cosechando halagos con la Selección peruana. Esta vez, el central nacional fue elegido por la Conmebol como uno de los mejores defensas de la segunda jornada de las Eliminatorias. En base a buenas actuaciones, el jugador del New York City se viene consolidando en la zona defensiva del elenco Ricardo Gareca.

La Conmebol realizó una encuesta mediante su red social de Instagram y el defensor peruano fue incluido en la lista junto a estrellas del fútbol mundial. Como es el caso del colombiano Yerry Mina, el brasileño Marquinhos y el argentino Cristian Romero. Esta también la completan el central ecuatoriano Piero Hincapié y el jugador de la ‘Roja’, Guillermo Maripán.

(Foto: Conmebol)

(Foto: Conmebol)

DATO

Alexander Callens es el defensor con ‘menor’ salario en aquella lista. Según Transfermarkt, el peruano gana un salario mas de 2 millones de euros. Y, el más ‘caro’ es el central del PSG, Marquinhos.

Marquinhos - 75 millones de euros

Yerry Mina - 20 millones de euros

Guillermo Maripán - 14 millones de euros

Piero Hincapié - 8 millones de euros

Alexander Callens - 2, 200 millones de euros

Marquinhos de Brasil celebra hoy tras anotar Venezuela, durante un partido por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Olímpico de la UCV en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Ricardo Gareca ha encontrado su central izquierdo. Desde la ausencia de Alberto Rodriguez por su edad y sus constantes lesiones, el ‘Tigre’ no había tenido un defensor que le de seguridad en su zaga. El seleccionador nacional probó en esa posición a Luis Abram, no obstante no halló ‘garantías’. Si bien, Callens no tiene la misma salida del ‘Mudo’, cuenta con muchas características similares. El nacido en el Callao tiene buena anticipación y lectura del juego, sobre todo hace la ‘simple’ cuando debe.

PERÚ VS ARGENTINA

La selección peruana viajará a Buenos Aires con la necesidad de sumar tres puntos que le permita seguirle el paso a Uruguay y Colombia, pensando en la clasificación a Qatar 2022. Sin embargo, la misión será complicada, pues tendrá al frente al conjunto de Scaloni que lleva 23 partidos invictos.

El duelo de peruanos y argentinos arrancará a las 6:30 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador. A las 7:30 p.m. de Venezuela y Bolivia. A las 8:30 p.m. de Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. A la 1:00 a.m. del 15 de octubre en España.

CAMISETA QUE UTILIZARÁ EL CONJUNTO DE RICARDO GARECA

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría cambiado la decisión de usar la indumentaria alterna en el partido frente a la Selección argentina, que se jugará el próximo jueves 14 de octubre en el Estadio Monumental de Núñez. Así, los dirigidos por Ricardo Gareca vestirán la ‘blanquirroja’ como en las Eliminatorias pasadas.

En primera instancia, las camisetas que se utilizarían en esta fecha triple ya estaban definidas. En el partido del jueves 7 frente a Chile, el cuadro nacional saldría al gramado del Nacional con la ‘bicolor’ clásica. Y, en los cotejos de visita frente a Bolivia y Argentina, se usaría la camiseta roja con franja blanca. Pero, ahora los peruanos llevarán la piel ‘blanquirroja’.

La última vez que Perú utilizó la camiseta tradicional en condición de visita frente a los argentinos fue en las Eliminatorias pasadas. En aquel partido, ambas selecciones se jugaban la clasificación a Rusia 2018. El marcador no se movió y se repartieron los puntos tras una excelente actuación del portero peruano Pedro Gallese. Finalmente, obtendrían su pase al Mundial en la última fecha.

(Foto: Andina)

ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS POR CLASIFICATORIAS

PERÚ 0 - 2 ARGENTINA

ARGENTINA 0 - 0 PERÚ

PERÚ 2 - 2 ARGENTINA

ARGENTINA 3 -1 PERÚ

PERÚ 1 - 1 ARGENTINA

