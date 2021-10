Perú vs. Bolivia: hinchas reclaman en Twitter por repentino corte de luz previo al partido

Los hinchas de la selección peruana estaban más que listos para esperar el partido Perú vs. Bolivia, pero de repente un corte en el fluído eléctrico los llevó a reclamar a las principales generadoras de luz por la interrupción, ya que no podrán ver el duelo por la fecha 5 de Eliminatorias Qatar 2022.

Desde las 2:20 p.m. varios usuarios se volcaron a las redes sociales para reclamar el corte de luz en los distritos de Miraflores, Barranco, Surco y en algunas provincias del interior del país.

“Se fue la luz a 35 minutos del partido”, “se fue la luz en Surco, Luz del Sur no se pronuncia en ninguna de sus redes sociales”, “confirmado, se fue la luz en todos los distritos manejados por #LuzDelSur. Todo mi barrio está a punto de matar a alguien si no reponen la luz para el partido”, “Ok, se fue la luz de mi casa y encima los datos móviles me están fallando. Estúpido #LuzDelSur”, “Se fue la luz en Surco. Apagón a poco del Perú vs. Bolivia. Excelente”, “se fue la luz en miraflores!!! #luzdelsur es en serio??????? Estamos a 30 min del partido!!”. Fueron algunos comentarios que dejan los hinchas en las redes sociales

LUZ DEL SUR NO SE PRONUNCIA

Tras varios minutos sin luz, los hinchas volvieron tendencia a Luz del Sur para que pueda explicar la razón del corte, pues muchos están a la expectativa del partido de Perú ante Bolivia.