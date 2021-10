Dónde, cómo y cuándo ver HOY Perú vs. Bolivia por la fecha 5 de clasificatorias

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY. Sin Paolo Guerrero, André Carrillo, Edison Flores y Renato Tapia, la selección peruana se enfrentará a Bolivia con un equipo rearmado de última hora y buscará esta tarde quedarse con los tres puntos de visita en los 3.600 metros de altitud de La Paz por las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar-2022.

“Sabemos que va a ser un partido. Hay que ser muy inteligentes en la altura, es complicado, pero nada imposible”, dijo el defensa central Alexander Callens en la previa del duelo por la fecha 5.

“El equipo está muy unido y solidario para conseguir los resultados”, indicó Callens, quien agregó que “trabajar con ellos (Guerrero y Farfán) me da mucha confianza”, agregó el jugador de 29 años.

El ‘Depredador’ Guerrero de 37 años, quedo fuera del partido contra la selección boliviana por el recrudecimiento de una lesión en la rodilla que no le permite jugar al máximo.

“Parece que mi rodilla no me quiere dejar jugar, pero estoy manejándolo con calma y paciencia. Para mí lo más importante es jugar, y en mi equipo (Internacional) no vengo jugando. Eso me deja triste”, dijo Guerrero tras el partico contra Chile el jueves.

Los mediocampistas Renato Tapia y Edison Flores y el delantero Raúl Ruidíaz también fueron descartados para jugar en La Paz y Buenos Aires el jueves próximo, por sendas lesiones.

Los atacantes Gianluca Lapadula y el Jefferson Farfán liderarían el ataque de la selección dirigida por el argentino Ricardo Gareca en La Paz.

A estos se sumarán los mediocampistas Christian ‘Aladino’ Cueva, Joshimar Yotún y Pedro Aquino.

DÓNDE VER PERÚ VS. BOLIVIA

En Perú:

América Televisión será la señal encargada de transmitir la fecha 5 de Eliminatorias Qatar 2022 y lo puedes ver de la siguiente manera

- DirecTV: Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV: Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

- Claro TV: Canal 4 (SD)Canal 1004 (HD)

- Cablemas: Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Cable Perú: Canal 4

- Visión Perú: Canal 4

- Cable Mundo Moyobamba: Canal 11

- Cable Vision La Union - Piura: Canal 17

- Telecable Smart Paita: Canal 8

- Cable Unión: Canal 7

- Best Cable: Canal 4

- Star Globalcom: Canal 13

América TvGo

América tvGO ofrece una variedad de contenido para entretener a la familia en casa o donde te encuentres y en esa ocasión ofrecerán el partido de Perú vs Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

- Si tienes un iPhone o iPad, busca América tvGO en AppStore de (iOS)

- Si tienes celular o tablet Android, busca América tvGO en Playstore

Movistar Play

Es una plataforma sin costo adicional para clientes de Movistar: televisión, internet fijo y celulares. Ofrecen el servicio de streaming que incluye canales en vivo y un amplio catálogo de películas y series. También tiene contenido infantil, entre otros. Puedes descargar la app en celulares o vía web en computadoras.

- Movistar Play en TV: Si tienes un smart Tv descárgate el aplicativo en tu televisor, coloca tu email y contraseña de registro en el sistema y ya podrás ver todo su contenido

- Movistar Play en web : Ingresa a https://www.movistarplay.com.pe/. Si eres usuario de esta compañía coloca tu email y tu contraseña para iniciar sesión y disfrutar de la plataforma.

- Movistar Play en iOS y Android: Puedes descargarte el aplicativo desde las diferentes sistemas de telefonía o tablet. Ingresa a Play Store o Apple Store y busca Movistar Play. Al igual que en tu smart Tv, registra tu email y tu contraseña y podrás ingresar.

Movistar Deportes en Movistar Play

Si ya eres cliente de Movistar, solo debes ingresar tu usuario y contraseña en Movistar Play (app o web). Tras ello, presiona o dale click a la pestaña de ‘TV EN VIVO’ y te abrirá toda su lista de canales en directo. Buscas Movistar Deportes y listo. Dato: tendrás la opción de retroceder para repetir lo que más te guste.

Canal Movistar Deportes

Sintoniza Canal 3 y 703 (HD) para disfrutar de todos los contenidos que trae Movistar Deportes. ‘Al Ángulo, ‘Después de Todo’, ‘El Camerino’, ‘Fuera de Lista’, ‘Full Ruedas’, entre otros, son algunos de los programas que encontrarás en este canal deportivo.

Además, Movistar tiene otros canales ‘hermanos’ donde también puedes disfrutar de todos los partidos EN VIVO de Eliminatorias. Estos son:

- Movistar Plus: Canal 6 / HD 706

- Movistar Eventos: Canal 11 y Canal 15 / HD 711 y 715

- GOLPERU: Canal 14 / HD 714

EN BOLIVIA

Tigo Sports

Desde Tigo Sports, canal oficial que transmite las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 en el país altiplánico, compartirá para todos los hinchas del fútbol en vivo el partido por la quinta jornada entre Perú vs Bolivia en La Paz. El duelo se desarrollará a las 16:00 hora local en el Hernando Siles.

- Tigo Star (satélite): canal 1 (SD) y 8 (HD)

- Tigo Star (cable): canal 100 (Tigo Sports HD), 717 (Tigo Sports 2 HD) y 718 (Tigo Sports 3 HD).

App Tigo Sports

Para descargar la app de Tigo Sports, ingresa a la tienda de aplicación de tu dispositivo y busca Tigo Sports PY. La aplicación es gratuita, pero la descarga y el uso consumen megas. Se puede descargar desde red móvil o WiFi.

La aplicación está disponible para Android 4.4 o superior y iOS 7.0 o superior.

En Sudamérica

Este duelo por la fecha 5 de Eliminatorias Qatar 2022 se jugará en las alturas de La Paz donde Perú nunca ha podido ganarle un duelo a la escuadra boliviana.

- Perú: Movistar Deportes

- Colombia: Caracol

- Ecuador: El Canal del Fútbol (app y sitio web)

- Argentina: TyC Sports y TV Pública

- Brasil: EI Plus

- Uruguay: VTV

- Paraguay: Tigo Sports

- Bolivia: Tigo Sports

- Chile: ChileVisión, Claro Video, CDF HD y Estadio CDF

- Venezuela: TLT

- Estados Unidos: Fubo Sports Network

- España: Movistar Liga de Campeones 1, Movistar+

POSIBLES ALINEACIONES

PERÚ: Pedro Gallese, Christian Ramos, Alexander Callens, Luis Advíncula, Marcos López, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Gabriel Costa, Christian Cueva y Gianluca Lapadula.

BOLIVIA: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Adriano Jusino, Luis Haquín, Jairo Quinteros, José Sagredo; Ramiro Vaca, Leonel Justiniano o Franz Gonzales Mejía, Boris Céspedes; Henry Vaca y Marcelo Martins.

