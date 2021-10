Perú vs. Chile: Selección Peruana llegaría a una histórica cifra en Eliminatorias si anota ante Chile

La 'bicolor' visitará este domingo 10 de octubre a Bolivia en la altura de La Paz. (Foto: Agencias)

Por el centenario. La Selección Peruana podría conseguir una marca histórica en el duelo de esta noche ante el combinado de Chile. Y es que si logra convertir un gol habrá llegado a la cifra número 100 en duelos en condición de local en toda la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, de acuerdo con la cuenta de Twitter ‘Son Datos No Opiniones’.

Para complementar dicha información, el mismo usuario de información estadística señala a los jugadores cuyos tantos dejaron marca con la ‘blanquirroja’ en el Estadio Nacional. Jorge Soto logró el gol número 25 ante el elenco paraguayo por las Eliminatorias en 1994. El mismo ex futbolista anotó el tanto número 50 ante los ‘guaraníes’ en las Eliminatorias rumbo a Alemania 2006. Mientras que Jefferson Farfán consiguió la anotación número 75, justamente ante el cuadro chileno en partido disputado por las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014.

La incógnita queda en saber quién anotará este tanto del centenario. Paolo Guerrero, quien será el delantero centro titular, es el que tiene más chances de conseguir el gol. Aunque no se puede descartar a los otros jugadores en ofensiva que cuenta el cuadro dirigido por Ricardo Gareca. Estos son Christian Cueva, Edison Flores o incluso Gianluca Lapadula, quien pese a no arrancar de titular, podría sumar minutos.

FACTOR FARFÁN

Jefferson Farfán es otro de los que podrían convertir ante Chile. No por algo el actual delantero ‘blanquiazul’ es uno de los futbolistas más decisivos de los Perú vs. Chile. De hecho, es el jugador con más goles en la historia del Clásico del Pacífico en Eliminatorias con 5 anotaciones, seguido por el volante Arturo Vidal con 4 en su haber. No cabe duda de que su presencia es influyente y, a pesar de no arrancar como titular, podría tener minutos en este encuentro.

OBJETIVO CLASIFICACIÓN

El entrenador Ricardo Gareca junto a su comando técnico, lanzaron una convocatoria de 30 jugadores para afrontar los duelos ante Chile, Bolivia y Argentina. Esto también significó el regreso de la ‘Foquita’. Y es que la ‘bicolor’ se juega el todo por el todo en esta triple jornada para llegar a la cita mundialista.

PREVIA

Perú vs. Chile, el ‘clásico del Pacífico’, rompe fuegos esta noche en el Estadio Nacional por la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. La ‘blanquirroja’ y ‘La Roja’ se mantienen fuera de la zona de clasificación en el séptimo y octavo lugares de la tabla de posiciones, que lidera Brasil con 24 puntos. Perú suma 8 puntos mientras Chile acumuló 7 en nueve fechas de la clasificatoria, por lo que ambos equipos llegan al encuentro con la urgente necesidad de ganar para sumar el máximo de puntos en la triple fecha.

Los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte aplicarán la denominada “Operación Remontada” y buscará ‘como sea’ sumar su segundo triunfo del premundial para salir de los últimos lugares de la tabla. “Perú es buen equipo tiene buenos futbolistas. Hay un aditamento especial que es esa suerte de rivalidad que pueda haber en el Pacifico entre Chile y Perú”, dijo en conferencia de prensa Lasarte. “Los dos nos estamos jugando puntos importantes por lo tanto para nosotros va a ser un rival de cuidado”, expresó el entrenador.

