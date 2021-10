Perú vs Chile: así viven los hinchas de la blanquirroja la previa del partido

Los fanáticos llevaron banderolas y realizaron cánticos a las afueras del estadio.

El aliento blanquirrojo siempre está presente. La Selección Peruana y la Selección Chilena se medirán desde las 08:00 p.m. en el estadio Nacional y los hinchas ya viven el partido a las afueras y dentro del recinto . En las imágenes se puede apreciar que llegaron con banderolas, bombos y mucho cántico para vivir la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En un partido tan vital no se podía esperar menos. Las puertas del coloso José Díaz se abrieron a las 4:00 de la tarde, con 1700 policías resguardando la seguridad en varias zonas aledañas al complejo, para permitir el ingreso de los fanáticos de la bicolor, que hoy podrán hacer sentir su presencia solo con el 20 % del aforo total tal y como dispuso el Ministerio de Salud.

Ambas selecciones llegan en un momento complicado a este encuentro. Perú es séptimo con ocho puntos en la tabla de posiciones, mientras que Chile es octavo con siete puntos. Ambas escuadras necesitan sumar tres puntos que los acerquen al quinto puesto, que brinda un repechaje al mundial que se realizará en Asia. Recordemos que la blanquirroja jugará después ante Bolivia y Argentina, mientas que los ‘mapochos’ ante Paraguay y Venezuela.

El estadio Nacional se usará con el 20 % del aforo para. (Fotos: Selección Peruana).

Perú y Chile se vuelven a ver las caras por las Eliminatorias. El partido arrancará a las 20:00 horas (hora peruana) en el estadio Nacional. En la previa, Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca, habló desde ras de cancha sobre el rival a enfrentar y lo preparada que está la ‘blanquirroja’ para este encuentro, que será importante pensando en la clasificación a Qatar 2022.

“Esta selección tiene mucha experiencia. Hemos jugado siempre al límite, como es el caso de las Eliminatorias pasadas. No creo que sea tan fácil, pero estamos acostumbrados a momentos duros y siempre hemos sacado la cara”, apuntó el ‘Maestrito’

El peruano analizó de manera rápida al elenco de Martín Lasarte y sus bajas. Asimismo, recomendó mantener la humildad y no sentirse favoritos. “Chile ha venido de menos a mas, con un técnico que no tiene más de tres meses en la conducción. Pese a la ausencia de jugadores importantes como la de Arturo Vidal, no deja de ser un buen partido. No podemos confiarnos”, declaró.

PERÚ VS CHILE: ÚLTIMOS RESULTADOS

- Chile 2-0 Perú (Eliminatorias Qatar 2022)

- Chile 0-3 Perú (Copa América 2019)

- Perú 3-0 Chile (Amistoso)

- Chile 2-1 Perú (Eliminatorias Rusia 2018)

- Perú 3-4 Chile (Eliminatorias Rusia 2018)

- Chile 2-1 Perú (Copa América 2015)

PERÚ VS CHILE: ALINEACIONES

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Sergio Peña, Edison Flores; Christian Cueva, Paolo Guerrero.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charle Aránguiz, Carlos Palacios, Jean Meneses; Alexis Sánchez, Ben Brereton.

ELIMINATORIAS - PARTIDOS DE LA FECHA TRIPLE DE OCTUBRE

Conoce la programación de partidos de la selección peruana, Argentina, Bolivia, Brasil y las demás selecciones que disputan esta fase de clasificación.

JORNADA 11 - JUEVES 7 DE OCTUBRE

Paraguay vs. Argentina (6:00 p. m.)

Uruguay vs. Colombia (6:00 p. m.)

Venezuela vs. Brasil (6:30 p. m.)

Ecuador vs. Bolivia (7:30 p. m.)

Perú vs. Chile (8:00 p. m.)

