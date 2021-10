Perú vs. Chile: Las impresionantes estadísticas de Yoshimar Yotún destacadas por CONMEBOL

El '19' de la Selección Peruana disputó la temporada pasada 47 partidos y anotó 2 goles con la camiseta del Cruz Azul. (Foto: Reuters)

La manija del equipo. En la previa del Perú vs. Chile de esta noche por las Eliminatorias Sudamericanas, Yoshimar Yotún ha sido considerado por la CONMEBOL en redes sociales en tres impresionantes estadísticas: el que más veces tocó el balón, el que más recuperaciones logró y el que más pases completó. Todo dentro del presente proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista del Cruz Azul de México es uno de los futbolistas más importantes que tiene el entrenador Ricardo Gareca. Y es que el equipo no camina si ‘Yoshi’ no se encuentra en el campo. Es quien arma la jugada y quien decide a qué ritmo irá el encuentro. Por lo tanto, el balón de Perú previo a una ocasión generada tiene que pasar por sus pies. Esto no quita que también tiene buena marca y la estadística respecto al quite del esférico lo confirma. Es inteligente en la creación de juego y efectivo en la recuperación de la pelota.

Los números que arroja el máximo ente del fútbol sudamericano son los siguientes:

El que más veces tocó el balón: 673

El que más recuperaciones logró: 65

El que más pases completó: 445

MÁXIMA RESPONSABILIDAD

Está la importancia de tener la máxima disponibilidad de jugadores para esta triple fecha del proceso eliminatorio. Además de incluir a Argentina, que es nuestro tercer rival, como una selección de cuidado y que viene de consagrarse campeona de la Copa América de Brasil 2021. No hay partido fácil y cada uno se jugará de vida o muerte.

UBICACIÓN EN LA TABLA

El elenco nacional cuenta con 8 puntos en 9 partidos disputados contando este duelo con el elenco chileno, que se encuentra un peldaño por debajo en la tabla de posiciones con 7 puntos. De todos los restantes, 4 son en condición de local y 5 de visita. Sin embargo, esos encuentros fueran de Lima se llevarán a cabo en plazas complicadas tanto por la altura como por el candente ambiente que se vive en sus respectivos estadios. Estos son con Bolivia en La Paz, con Argentina en Buenos Aires, Venezuela en Caracas, Colombia en Barranquilla y Uruguay en Montevideo.

Por ese motivo, es que el entrenador argentino dispuso de una nómina de 30 futbolistas para afrontar esta fecha triple. Incluso tomando en cuenta a jugadores de jerarquía como los delanteros Paolo Guerrero y Jefferson Farfán que, pese a que venían de sendas lesiones y con poca continuidad, son fundamentales tanto dentro como fuera del campo.

POSIBLE ALINEACIÓN DE PERÚ

Esta mañana, el entrenador argentino pudo probar el hipotético once titular que arrancaría ante los dirigidos por el uruguayo Martín Lasarte. El equipo iría de la siguiente manera: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Gabriel Costa, Edison Flores, Christian Cueva; Paolo Guerrero.

POSIBLE ALINEACIÓN DE CHILE

El entrenador del cuadro sureño mandará al campo a los siguientes futbolistas: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Carlos Palacios, Alexis Sánchez, Jean Meneses; Ben Brereton Díaz.

Cabe destacar que en la primera ronda de las presentes Eliminatorias, Chile se impuso a Perú por 2 a 0 en Santiago, con un doblete de Arturo Vidal, quien en esta ocasión se perderá el duelo en Lima por acumulación de tarjetas amarillas.

