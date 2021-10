Perú vs. Chile: Jefferson Farfán preparado para jugar ante su víctima favorita

La 'Foquita' lleva 27 goles en 97 partidos jugados con la Selección Peruana. (Foto: AFP)

Con todo el ‘chocolate’. Jefferson Farfán, delantero de la Selección Peruana, sabe que es importante conseguir el triunfo esta noche ante el elenco chileno y, mediante sus redes sociales, compartió una foto donde se le ve entusiasmado para medirse ante el combinado que más goles le ha marcado.

La instantánea la publicó en su cuenta de Instagram luego del entrenamiento realizado en el entrenamiento en el recinto deportivo en donde se disputará este duelo. En ella sale, con Christian Cueva y va acompañada con un mensaje retador. “TODO LISTO!” , escribió el atacante, que añadió el emoji de un chocolate, característico del cuadro nacional. Además de colocar varios hashtags como ‘#chocolateros’ , ‘#unsolopensamiento’ y ‘#elmismoobjetivo’ , que reflejan el estímulo de conseguir la victoria y sacar los tres puntos en juego.

Cueva y Farfán podrían jugar juntos esta noche ante Chile. (Foto: Instagram Jefferson Farfán)

RECUPERACIÓN FARFÁN

‘Jeffry’ ha mostrado una sorpresiva recuperación de su lesión y ha venido acumulando minutos en la Liga 1 con el club Alianza Lima, con el que ha sumado 4 goles. La buena noticia se dio en un contexto en el que el atacante no venía bien físicamente y acusaba constantemente problemas en la rodilla. Esto a raíz de la lesión que contrajo en el duelo contra Brasil en la Copa América 2019.

CHILE EN LA MIRA

El actual delantero ‘blanquiazul’ es uno de los futbolistas más decisivos de los Perú vs. Chile. De hecho, es el jugador con más goles en la historia del ‘Clásico del Pacífico’ en Eliminatorias con 5 anotaciones, seguido por el volante Arturo Vidal con 4 en su haber. No cabe duda de que su presencia es influyente y, pese a que no arrancaría como titular, podría tener minutos en este encuentro que se jugará en el Estadio Nacional.

RESPETO DESDE CHILE POR FARFÁN

Christopher Brandt, periodista de ‘ESPN Chile’, comentó en su programa que los dirigidos por Martín Lasarte deben tener cuidado con el actual delantero de Alianza Lima. Y es que pese a ser un jugador veterano, aún mantiene su jerarquía, sumado a que siempre los tiene en la mira.

“Es un jugador importante a nivel sudamericano en las Clasificatorias y Copa América. Él ha hecho ver mal a la Selección de Chile en más de una oportunidad. Habitualmente anota como Paolo Guerrero. Son jugadores que acá se les respeta mucho porque han hecho buenos partidos a Chile, especialmente en el Estadio Nacional de Lima”, mencionó el panelista en el mencionado programa deportivo.

OBJETIVO CLASIFICACIÓN

El entrenador Ricardo Gareca junto a su comando técnico, lanzaron una convocatoria de 30 jugadores para afrontar los duelos ante Chile, Bolivia y Argentina. Esto también significó el regreso de la ‘Foquita’. Y es que la ‘bicolor’ se juega el todo por el todo en esta triple jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, pues apenas ha sumado 8 puntos en 9 partidos disputados.

HORA DEL PARTIDO Y POSIBLE ALINEACIÓN DE PERÚ

Esta noche a las 8:00 p.m., la Selección Peruana se enfrenta a su similar de Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Nacional.

Con las bajas de Renato Tapia y André Carrillo para este encuentro, la sorpresa quedaría en las inclusiones de Carlos Zambrano y Gabriel Costa en el once titular. Por lo tanto, la formación quedaría de la siguiente manera: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, Gabriel Costa; Paolo Guerrero.

SEGUIR LEYENDO