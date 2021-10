Congresista de Perú Libre: “No le pongan la cámara ni micrófono a Guido Bellido”

I Foto: Composición.

El congresista Víctor Cutipa de la bancada de Perú Libre expresó estar en desacuerdo con el “tono” del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respecto a una posible cuestión de confianza promovida por el Ejecutivo en favor del ministro de Trabajo, Iber Maraví. En ese sentido, el legislador recomendó a la prensa dejar de pedir declaraciones al premier.

“Tengo que decirlo, yo no comparto el tono [de Guido Bellido] pero acá les quiero señalar: he escuchado muchas veces que Bellido mucho en la prensa empieza a provocar. Pero fácil, no le pongan la cámara, no le pongan micrófono y no tendremos a Bellido hablando”, dijo en una entrevista con Canal N.

Cutipa también fue consultado por las declaraciones del martes pasado hechas por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien dijo que a nadie le gustaría tener “un presidente mentiroso”. A esto, el parlamentario respondió con una analogía.

“El hermano menor, aprovechando su situación, empieza a golpear al mayor y cuando este no le permite al menor que lo golpee, el menorcito llora y al escuchar, el padre le dice al menor ‘¿qué pasó?’ y él contesta ‘no se deja pegar’. Es lamentable, pero algo así está sucediendo”, sostuvo.

El congresista de Moquegua rindió una entrevista a Canal N. Foto: Captura de pantalla.

DECLARACIONES DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO

El pasado 5 de octubre, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, acompañada de los voceros de siete bancadas, señaló que espera que el Ejecutivo no presente una cuestión de confianza ya que, de hacerlo, según dijo, el presidente Pedro Castillo quedaría como un “mentiroso” que no ayuda a la “gobernabilidad”.

“Me imagino que nadie quiere tener un presidente mentiroso. Un presidente mentiroso genera inestabilidad, incertidumbre y no ayuda a la gobernabilidad”, señaló María del Carmen Alva.

“Nosotros no pensamos que él sea un presidente mentiroso. Estamos aquí dando un mensaje de que queremos gobernabilidad. Trabajar en consenso y por la población”, agregó.

La presidenta del Congreso resaltó que confía en que el presidente de la República, Pedro Castillo, “cumpla con su palabra” de que “la cuestión de confianza no está en la agenda del Ejecutivo”.

¿EL CONGRESO PIENSA EN LA VACANCIA?

Preguntada por si el Congreso buscaría presentar una “vacancia por incapacidad moral” si el presidente presenta una cuestión de confianza por una posible censura al ministro de Trabajo, Íber Maraví, la presidenta del Legislativo señaló que, entonces, el Congreso tomará acciones dentro de la Constitución.

“En el caso de que nos encontremos en una situación difícil para el país, la Constitución tiene varios procedimientos para seguir”, manifestó.

Cabe señalar que para aprobar una vacancia del presidente se requieren 87 votos de los 130, un número difícil de alcanzar para la oposición en tanto que Perú Libre y su aliado Juntos por el Perú suman 42 votos y, además, se sabe que en Acción Popular y en Somos Perú algunos congresistas no estarían dispuestos a aprobar una vacancia.

“NO SOMOS OBSTRUCCIONISTAS”

María del Carmen Alva también aseguró que el Congreso busca trabajar por el país y que no se consideran obstruccionistas.

“Somos un Congreso que no es obstruccionista. Es un Congreso de reconstrucción nacional”, sostuvo.

Además, consideró que es el Ejecutivo el que “pone piedras” y no el Congreso.

“Nosotros no ponemos piedras, son los del frente los que ponen piedras. Quien se perjudica aquí es el pueblo que tanto dicen que están preocupados por ellos”, dijo.

PIDE QUE SE APRUEBE LA LEY INTERPRETATIVA DE CUESTIÓN DE CONFIANZA

La presidenta del Congreso también hizo un llamado al Ejecutivo para que promulgue la Ley interpretativa de la Cuestión de Confianza aprobada por el Parlamento respecto a la aplicación de dicho mecanismo.

“Exhortamos a que el presidente promulgue la Ley interpretativa de la Cuestión de Confianza ya que está por finalizar el plazo para que lo haga (7 de octubre) y está en manos del Poder Ejecutivo. Esto es para que exista un equilibrio de poderes”, dijo.

