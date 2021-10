Riquelme respaldó a Carlos Zambrano: “Siempre que juega lo hace de maravilla”

(Foto: Marca/ Depor)

Juan Román Riquelme, actual vicepresidente y director deportivo del club ‘xeneize’. El ‘10′ elogió al defensor por el desempeño que viene teniendo desde su llegada a la liga argentina. Carlos Zambrano volvió a sumar minutos con camiseta de Boca Juniors después de varias semanas y marcó el descuento en el clásico argentino. La actuación del peruano fue respaldada por nada menos queactual vicepresidente y director deportivo del club ‘xeneize’. El ‘10′ elogió al defensor por el desempeño que viene teniendo desde su llegada a la

A los 16 minutos del primer tiempo, Marcos Rojo se ganó la segunda amarilla y tuvo que abandonar el campo del estadio Monumental. Sebastián Battaglia no tuvo reparo de sacar al colombiano Edwin Cardona y reemplazarlo por el ‘Kaiser’ para compensar la zona defensiva. No obstante, tanto hinchas como prensa local no estuvieron de acuerdo con la decisión del técnico argentino.

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 3, 2021 Boca Juniors' Carlos Zambrano in action with River Plate's Jorge Carrascal REUTERS/Gustavo Ortiz

En reciente entrevista que concedió Juan Riquelme, le preguntaron sobre ello y no dudó en dar su respaldo total a sus jugadores y comando técnico. “Battaglia tenía que poner a un central y puso a Carlos, que siempre que juega lo hace de maravilla. Tenemos la suerte de contar con cuatro centrales muy buenos”.

No es la primera vez que el ex jugador de la selección argentina se refiere al defensor. En el mes de mayo, después de la victoria de Boca Juniors sobre River Plate por penales en la Copa de la Liga Profesional, el directivo declaró sobre la ausencia del peruano y Marcos Rojo.

“Zambrano y Rojo son de selección y los chicos se pueden sentir protegidos, Tevez con una carrera muy larga, ayuda muchísimo. Estamos cómodos”, afirmó Román.

El central no solo ha tenido halagos. En el programa Estudio Fútbol, Horacio Pagani demostró su inconformidad con la plantilla del club ‘xeneize’ y no dudo en dar nombres, entre los cuales figuró el del peruano. “Zambrano juega porque lo compraron, la mayoría de jugadores no tienen que jugar porque no rindieron en Boca Juniors”. Cabe resaltar que, el jugador formado en Cantolao llegó a Argentina tras desvincularse del Dínamo de Kiev.

Carlos Zambrano arribó esta mañana a Lima para ponerse a disposición del comando técnico de la selección peruana, de cara a los partidos frente a Chile, Bolivia y Argentina. El defensa viene de anotar en el clásico argentino y podría ser la sorpresa en el once que Ricardo Gareca plantee para el encuentro ante la ‘Roja’ el próximo 7 de octubre en el estadio Nacional por las Eliminatorias a Qatar 2022.

El ‘Kaiser’ se volverá a reencontrar con sus compañeros de la ‘bicolor’ tras una larga ausencia. La última vez que sumó minutos fue el 13 de octubre del año pasado, en la derrota peruana frente a Brasil en el estadio Nacional, cuando se marchó expulsado a los 89′ tras un codazo a Richarlison. Ese habría sido el principal motivo para que el ‘Tigre’ lo deje de lado en las convocatorias.

Todo indica que los errores defensivos de Perú en la última jornada triple obligaron al estratega argentino a convocar a más jugadores en esa zona de lo habitual. Sumado a la posible ausencia de Anderson Santamaría por lesión, quien fue titular en la visita a la selección brasileña, y a la acumulación de tarjetas amarillas. Estos podrían ser algunos de los factores que lleven a Zambrano a ir desde el inicio frente a la ‘Roja’.

