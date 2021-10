Perú vs Chile: árbitros uruguayos para el duelo por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022

Christian Ferreyra ha sido cinco veces el mejor juez de Uruguay en los últimos cinco años. (Foto: Conmebol).

La Selección Peruana y la Selección Chilena se miden este jueves 07 en el estadio Nacional desde las 8:00 p.m. en un partido vibrante y vital para ambos países. Con todo lo que se juegan, la Conmebol decidió inclinarse por una terna uruguaya para este cotejo por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, donde los tres puntos valen oro

El árbitro principal será el uruguayo Christian Ferreyra y en cancha los acompañarán tres compatriotas: Nicolás Tarán como primer asistente , Martín Soppi como segundo asistente y Gustavo Tejera como cuarto árbitro. Por otro lado, en el VAR se encontrarán tres colombianos: Nicolás Gallo, Carlos Betancur y Óscar Julián Ruíz.

El ‘charrúa’ ya tuvo la oportunidad de dirigir un duelo de la Selección Peruana. Fue en un amistoso internacional en 2019, cuando la bicolor cayó 3-0 ante Colombia en la previa del viaje a la Copa América de Brasil 2019. Recordemos que en ese torneo la blanquirroja obtuvo el subcampeonato cayendo ante el anfitrión en la final.

Christian Ferreyra es uno de los árbitros más destacados en el fútbol uruguayo de los últimos años, siendo elegido el mejor juez cinco veces en los últimos seis años (solo no ganó la del 2016). Cabe resaltar que hasta el momento nunca dirigió un clásico entre países sudamericanos (Brasil vs Argentina o Perú vs Chile), pero ya lo hizo en los clásicos de clubes de su país.

Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula: “No es uno u otro. Jugará el que mejor esté”

Ricardo Gareca habló con los medios a dos días del Perú vs Chile por Eliminatorias Qatar 2022. El técnico argentino comentó sobre su próximo rival y reveló en qué condiciones se encuentran sus dirigidos. Asimismo, no quiso comparar a sus principales delanteros: Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

En la mayoría de partidos de las Clasificatoria, el ‘Tigre’ solo ha jugado con un solo punta. El puesto lo fueron alternando Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Raúl Ruidíaz. Y si alguna vez jugó con dos delanteros, fue por la necesidad de un partido en los últimos minutos de juego.

En el duelo frente a Uruguay, por ejemplo, el ‘Depredador’ arrancó como titular debido a la suspensión del ‘Bambino’. Pero para el siguiente encuentro ante Venezuela, el entrenador dejó en el banco al goleador de Internacional de Porto Alegre y puso al nacido en Italia. Contra Brasil, el ex Hamburgo, no estuvo por acumulación de amarillas.

Ricardo Gareca contó después que Paolo Guerrero le había ‘pedido’ no iniciar frente a la ‘vinotinto’ por una pequeña molestia, algo que aclaró hoy, pues se entendía que había alguna preferencia entre un jugador y otro.

“Yo no dije en el segundo partido (ante Venezuela en Lima) que era Paolo o Lapadula. Podían haber jugado ambos. Les manifesté el problema de Paolo, que no estaba en condiciones. Ese día se sentía más cómodo entrando en el segundo tiempo, en caso le tocara ingresar. No es uno u otro. Es lo que veamos nosotros: el que mejor esté. En estos momentos Paolo está bien y enfocado en lo que quiere. Gianluca también”, señaló Ricardo Gareca.

Ricardo Gareca no tiene un preferido entre Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero.

Jugadores convocados de la Selección Peruana que están en capilla

El técnico sabe de los ocho jugadores que están en capilla y no quiere arriesgar ni quedarse sin futbolistas de peso para esta fecha triple. Recordemos que Pedro Gallese, Luis Advincula, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Anderson Santamaría, Yoshimar Yotún, Renato Tapia y Gabriel Costa, están en capilla. Ante una amarilla ante Chile se perderán el siguiente partido.

SELECCIÓN PERUANA: PARTIDOS DE OCTUBRE

Perú vs Chile

7 de octubre / 8:00 p.m.

Lima - Estadio Nacional

Bolivia vs Perú

10 de octubre / 3:00 p.m.

La Paz - Estadio Hernando Siles

Argentina vs Perú

14 de octubre / 6:30 p.m.

Buenos Aires - Estados Monumental de River Plate

