¿Pedro Castillo y su gobierno ponen en riesgo la libertad de expresión?

Una de las características del gobierno de Pedro Castillo es su reticencia a dar entrevistas a los medios de comunicación tradicionales y de alcance nacional, como lo solían hacer los mandatarios anteriores. De hecho, Castillo no ha brindado ni una sola entrevista desde que asumió la presidencia y solo tiene declaraciones breves a la prensa, en raras ocasiones, al finalizar eventos oficiales.

Pero no es solo Castillo. En los poco más de dos meses que tiene el gobierno, se han registrado incidentes con reporteros obstaculizados de forma brusca para que no se acerquen al presidente o al premier Bellido. Incluso el propio presidente del Consejo de Ministros le dijo a un reportero: “tienes que lavarte el oído, porque no escuchas”.

Además, integrantes del Perú Libre se han mostrado críticos de los medios de comunicación.

“ Ustedes nunca publican nada bueno, luego se quejan cuando uno los critica. (...) Ustedes parecen el grupo vocero del fujimorismo ”, dijo este domingo, el congresista Gillermo Bermejo al ser abordado por un periodista de Canal 2 en el lanzamiento de la segunda reforma agraria en el Cusco.

DUDAS DEL CPP E IPYS

Adriana León, directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), advirtió que desde el Ejecutivo han dado “varias señales” de que la libertad de expresión y el acceso a la información pública “pueden estar en riesgo”. Al respecto, se refirió a que en reiteradas ocasiones no se ha permitido el ingreso de la prensa a actividades oficiales del presidente de la República y del premier Bellido.

“Han cerrado las calles aledañas a Palacio de Gobierno, el presidente sale por la puerta detrás para evadir a la prensa. Tampoco permitieron el acceso de la prensa cuando Bellido fue condecorado por un grupo de mujeres, lo que antes era normal. Y esto fue para evitar preguntas incómodas al primer ministro, quien ha tenido frases inapropiadas y misóginas”, dijo en declaraciones al diario El Comercio.

Adriana León sostuvo que tanto Castillo Terrones como los integrantes del Gabinete Ministerial, deberían cambiar la perspectiva que tienen sobre el rol de la prensa.

“Los periodistas y los medios de comunicación no somos amigos de los funcionarios, no estamos para sacar las cosas bonitas de los gobiernos. Hace unas semanas, la vicepresidenta Dina Boluarte cuestionó por qué la prensa no sacaba lo del bono. El principal reto del Castillo y de sus colaboradores es entender nuestro rol, que es de fiscalización”, resaltó.

Por su parte, Pedro Tenorio, uno de los directores de IPYS, considera que el gobierno busca “ubicar a los grandes medios de comunicación de Lima (...) como sus adversarios” y como “simples voceros de los intereses de la gran empresa”.

“Es decir, quieren imponer la narrativa de que los medios de comunicación nacionales están motivados por intereses subalternos, y que solo ciertos medios de provincia pueden ser interlocutores válidos del gobierno. Y así generar una contraposición a la labor de la prensa que es vigilante y crítica. Y sumar a medios que le son afines, como el diario El Sombrero y la revista Marka”, dijo a El Comercio.

Tenorio consideró que Pedro Francke (ministro de Economía y Finanzas), Hernando Cevallos (ministro de Salud) y Aníbal Torres (ministro Justicia y Derechos Humanos), son la excepción y sí han optado por conversar con todos los medios de comunicación.

“¿Qué tienen en común? No son de Perú Libre y, de acuerdo a las encuestas, tienen una importante aprobación. Pero hay otros integrantes del Gabinete que tienen serios cuestionamientos, y prefieren ampararse en este discurso de confrontación, victimizarse y colocar a la prensa como un adversario político cuando no lo es”, refirió.

Asu turno, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, consideró que la administración Castillo y Perú Libre están intentado generar presión en contra de los medios tradicionales de alcance nacional, que son críticos con el gobierno.

“Y esto lo vemos en amenazas, en agresiones verbales y físicas y también en un proyecto legislativo. Creemos que esto es parte de una estrategia un poco más grande, no son eventos aislados, tampoco espontáneos”, dijo Rodrigo Salazar a El Comercio.

¿PELIGRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Para el director de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico, Andrés Calderón, sí existe “un riesgo para la libertad de expresión” en el Perú. Un ejemplo de ello sería que la bancada de Perú Libre ya ha presentado un proyecto que busca ejercer un control sobre el contenido de los medios de comunicación.

“Y también hay afrentas específicas que realiza constantemente Cerrón, quien es el líder del partido de gobierno, y algunos congresistas oficialistas [como Guillermo Bermejo]. A eso hay que sumarle actitudes específicas del gobierno, desde las declaraciones infelices del ministro Silva, quien cree que el canal del Estado debe apoyar lo que sea que diga el Ejecutivo, o el silencio del presidente, y las limitaciones a actos oficiales”, dijo al referido diario.

