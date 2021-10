Ladrón se lamenta con policías por no ser tan ‘experimentado’ para robar

Foto: Captura.

La Policía Nacional del Perú capturó a un ladrón “no tan experimentado” para robar, según su propia confesión. El sujeto excusó su actuar argumentando que recién ha ingreso al mundo del hampa.

Identificado como Junior Orlando Odar Morales, ahora más conocido como “el novato del hampa”, reveló a los miembros del escuadrón Terna que le falta mucho por aprender para no ser capturado.

“No sé hacerlo bien, por eso me han capturado. Yo no he robado con cuchillo o con pistola. Yo no sé hacer daño”, comentó el inescrupuloso sujeto.

“Por eso me ha capturado el grupo Terna, porque hace bien su trabajo, yo recién estoy aprendiendo”, manifestó Odar Morales, quien consideró que se encuentra en su “debut”, ya que recién lleva tres días intentando robar.

SIN VERGÜENZA

En tanto, miembros de la PNP arrestaron a Juan Antonio Chiquilin Linares, alias “Cucaracha”, quien se camuflaba como mendigo para identificar a sus potenciales víctimas y quitarle todas sus pertenencias.

De acuerdo a un reportaje de ATV, el hampón nunca ha trabajado en su vida, solo pide limosnas y vive de lo robado.

“Simulaba pedir limosnas, pero cuando encontraba a su potencial víctima, que era un adulto mayor, un menor de edad o una persona que no estaba en condiciones para defenderse, este sujeto los seguía, los amenazada y les sustraía sus bienes”, declaró el oficial Castillo para el matutino.

Ambos ladrones fueron trasladados a la comisaría y puestos a disposición de la justicia para responder por sus crímenes.

EL MEJOR POLICÍA DEL MUNDO

En la otra cara de la moneda figura el sub oficial superior Richar Chávez Vargas, también conocido como el payasito ‘Trampolín’, quien ganó por tercera vez el International Police Award Arts Festival, realizado en la localidad de Monte San Savino, Italia.

Cada año, este evento reconoce a los integrantes de las fuerzas del orden de cada país. El galardón premia a los policías a nivel mundial, que destacan por su aporte a la comunidad, cultura y arte.

El peruano fue invitado a participar y viajó para estar presente en las actividades del evento junto a otros talentosos efectivos del orden. El sub oficia hizo su aparición en el Teatro Verde de Monte San Savino.

A través de su cuenta de Facebook. Richar Chávez escribió un extenso mensaje de agradecimiento por el reconocimiento, además de destacar el rol que tiene un policía en nuestro país.

“No lo busqué, pero sucedió. Desde el día número 1 hice lo que todo policía debe hacer, servir de corazón, por vocación sin esperar nada a cambio, traté siempre de mejorar, de corregir errores, me entregué por completo y di un poco más, quizá mucho más. No me di cuenta del tiempo y ya han pasado casi 32 años desde que egresé de la escuela de Policía y ya estoy a puertas de decirle oficialmente adiós a la institución”, publicó.

“Ni los problemas, inconvenientes, tropiezos y caídas nos detuvo en el tiempo, nos afectó, sí, pero no nos sepultó. Ser un verdadero policía es más que un honor, es un placer, es servir, no es servirse, es estar en el momento ideal, no es estar ausente, es hacer, no dejar de hacer, es practicar constantemente el don de dar para contribuir y trascender, no solo para pasar por este mundo. Ser un verdadero policía es todo eso y mucho más. Me dediqué la mayor parte de mi vida a ser policía y esto ocurrió, esto pasó, casi no sé ni cómo, pero sucedió”, concluyó su mensaje.

