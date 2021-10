Atlético Grau vs Sport Chavelines: fecha, hora y estadio para conocer al próximo equipo de la Liga 1

Atlético Grau y Sport Chavelines se enfrentan el sábado 09 de octubre para conocer al nuevo equipo de primera división. (Foto: Liga 1).

Los partidos de la Fase 2 de la Liga 2 2021 finalizaron este jueves 30 de septiembre y ya se conocen a los equipos que disputarán la final por el ascenso directo a la Liga 1 2022 y también a las escuadras que disputarán los Play-off, que brindará un repechaje ante el puesto 16 de la primera división del fútbol peruano. Para presenciar al primer ascendido, Sport Chavelines y Atlético Grau jugarán el sábado 09 de octubre en el estadio San Marcos.

El duelo arrancará a las 7:00 p.m. y será transmitido por el canal 14 de Movistar (GOLPERU). Sport Chavelines y Atlético Grau se midieron por última vez el 06 de agosto del presente año en un duelo válido por la primera fecha de la Fase 2 de la Liga 2. En aquel compromiso empataron 2-2 con goles de Germán Pacheco y Santiago Pallares para los ‘albos’ y Luis Aguirre y Kevin Santamaría para ‘Las Gaviotas’.

El equipo dirigido por Jesús Oropeza llegó a esta final luego de ser el mejor en el acumulado por diferencia de goles. Los ‘Albos’ terminaron la Fase 2 con una derrota 4-1 ante Unión Huaral (ganador de la Fase 2, pero quedó afuera de los Play-off por quedar séptimo en el acumulado). Cabe resaltar que Atlético Grau tiene jugadores destacados y con presencia en Liga 1 como el argentino Germán Pacheco.

Por otro lado, Sport Chavelines, dirigido por Francisco Melgar, logró ganar la Fase 1 de la Liga 2 con 23 puntos, dos por delante de Atlético Grau. Además, fue de los equipos más regulares del año al mantenerse en la segunda posición de la tabla acumulada con 32 puntos, al igual que los piuranos. Los de La Libertad terminaron la segunda Fase con un empate 1-1 ante Comerciantes Unidos.

¿Quiénes jugarán los Play-off de la Liga 2 2021?

Tras finalizar la fecha 11 de la Fase 2 de la Liga 2, Unión Comercio, Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba y los Chankas CYC jugarán los Play-off. Recordemos que el ganador de estos cuatro equipos jugará ante el perdedor de la final por el ascenso directo (Sport Chavelines o Atlético Grau). El equipo vencedor de ese cotejo jugará un partido de repechaje ante el puesto 16 del acumulado de la Liga 1 2021.

PARTIDOS PLAY-OFF:

Unión Comercio vs Los Chankas CYC

Carlos Stein vs Deportivo Llacuambamba

Liga 1: ¿cuántos equipos descienden este año a la Liga 2 2022?

Solo restan cuatro fechas por disputar en la Liga 1 2021 y siete equipos pelean por no descender a la Liga 2. La fecha 14 de la Fase 2 se disputará desde este viernes 1 de octubre y algunas dudas se irán resolviendo para conocer quiénes jugarán la Segunda División el año que viene. Por ahora los dos últimos son Cusco FC y Deportivo Binacional.

Sport Huancayo, Alianza Universidad, Academia Cantolao, Alianza Atlético, San Martín, Deportivo Binacional y Cusco FC se juegan punto a punto la permanencia en la Liga 1. La diferencia entre el ‘Rojo Matador’ (puesto 12 con 23 puntos) y los cusqueños (puesto 18 con 20 puntos) es muy corta, por lo que cualquier cosa puede suceder en las siguientes cuatro jornadas.

Existe un punto clave: este año descienden dos equipos directamente y el cuadro que ocupe el puesto 16 al finalizar la Liga 1 2021, jugará un partido de repechaje de ida y vuelta ante el ganador de los Play-off de la Liga 2. Cabe resaltar que por la ubicación 16 en la tabla acumulada ya se involucran otros equipos como Deportivo Municipal y Ayacucho FC, quiénes cuentan con 28 puntos por ahora y están a solo seis puntos de esa posición.

Existen dos partidos claves que se jugarán el sábado 2 de octubre por la fecha 14 de la Fase 2 con equipos que pelean directamente por no irse a la baja. Primero, Sport Huancayo vs. Alianza Universidad desde las 10:30 a.m. y Deportivo Municipal vs. Deportivo Binacional desde las 1 p.m. Además, otro duelo que podría ir definiendo la parte baja de la tabla se jugará el domingo 3 de octubre, cuando San Martín y Cusco FC jueguen desde las 10:30 a.m.

Así se jugará la Liga 1 2021.

