Rodrigo González y Magaly Medina dejaron de seguirse en Instagram tras su última discusión

Los conductores de televisión, Rodrigo González y Magaly Medina dejaron en claro que ya no son amigos y es que desde la última discusión que protagonizaron en sus programas, ambos dejaron de seguirse en Instagram.

A pesar de que anteriormente han protagonizado varios enfrentamientos, no se habrían dejado de seguir en redes sociales hasta ahora. Esto se pudo confirmar al entrar al Instagram de cada uno.

¿CUÁL FUE EL MOTIVO DE SU ÚLTIMA PELEA?

Todo comenzó cuando la popular Urraca se quejara públicamente en su programa, Magaly TV La firme que América Televisión le envía constantemente cartas notariales para que no muestre imágenes de Esto es Guerra, pero que no hacen lo mismo con Willax.

La periodista pidió que se haga un balance y comparó los puntos de ráting que tiene su programa con Amor y Fuego.

“Hagan un equilibrio, si a mí me lo prohíben, prohíbanselo a otros porque, de lo contrario, yo también voy a desobedecer y voy a hacerlo (...) Quizá sea el rating que no les importa, no es lo mismo 12 puntos que 2 puntos”, dijo refiriéndose al programa que conduce Rodrigo y Gigi.

Asimismo, señaló que quizás América no toma en cuenta enviar cartas notariales a Willax puesto que ella tiene más ráting y su palabra tiene más peso que otras personas.

Como es de costumbre, Peluchín no se quedó tranquilo y ante las afirmaciones de Medina, se pronunció a través de sus redes sociales tildándola de mezquina y egocéntrica. Además, le recordó que mientras ATV tiene un acuerdo firmado con América TV, su canal puede publicar lo que desee ya que no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión.

“Ella siempre ha sido mezquina, además habla disparates. Willax puede pasar imágenes porque no pertenece a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. ATV, sí. Ellos han firmado un acuerdo que no incluye a Willax. Asimismo, nos han enviado sendas cartas notariales que no proceden”, se pudo leer en su Instagram cuando le respondía a una fanática.

RODRIGO Y MAGALY SE REENCONTRARON

El año pasado, las pantallas de Chollywood vibraron con el esperado reencuentro que tuvieron Rodrigo González y Magaly Medina. Luego de estar 7 meses alejado de la pantalla chica, el exconductor de Válgame Dios visitó el set de Magaly TV La firme para hablar sobre múltiples temas.

Uno de los más esperados por el público fue cuando ambos se animaron a contar detalles del distanciamiento que mantuvieron por mucho tiempo.

“Nosotros ya nos hemos encontrado a nivel personal. Cuando competimos somos insoportables, nos distanciamos por bastante tiempo, pero debido a sus circunstancias difíciles nosotros pudimos volver a hablar porque cuando a un amigo le va mal uno tiene que estar ahí para apoyarlo. Fui la primera en llamarlo”, señalo la periodista.

Por su lado, Rodrigo confirmó lo que dijo su colega y señaló también que su pelea inicio porque los dos querían que sus programas sean los más vistos y buscaban la exclusividad en sus noticias.

