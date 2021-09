48% de peruanos aseguran que no se vacunarían porque desconfían de su efectividad contra la COVID-19

Covid-19 en Perú (Foto:Andina)

Un estudio realizado por el Centro de Investigación de la Universidad Pacífico (CIUP) encontró que un 48% dijeron que no se vacunarían contra el COVID-19, porque creen que faltan más pruebas e investigación sobre las dosis que se viene poniendo a la población mundial.

Además se encontró que 13,8% de la población peruana tampoco se inocularía debido a que dudan sobre su efectividad, del menor riesgo a enfermarse de COVID-19 y desinformación en torno a la vacuna.

Asimismo, 15,4% de los que no se vacunarían creen que la vacuna puede alterar su ADN, 14,7% que podría contener un chip para rastrearlos y 10,5% declara estar “en contra de las vacunas de manera general”.

En el caso de quienes no desean vacunarse por la percepción de contar con un menor riesgo a contagiarse, se recogió que un 14,5% no cree que vaya a contagiarse porque no sale de casa, el 14% se considera fuerte y saludable y otro 7,5% cree tener menor riesgo porque se creen protegidos por sus creencias religiosas.

Se registró además que, el género femenino, las personas jóvenes, y los más pobres son quienes tienen mayor resistencia a la opción de vacunarse. Por ejemplo, las mujeres indicaron que sienten temor con su futuro sistema reproductivo, pues consideran que la vacuna puede generar algún impacto en él.

En el caso del público más joven, manifestaron que “ellos tienen un menor riesgo de contraer COVID-19, por lo que no tendrían efectos secundarios considerables”.

Y las conclusiones que se encontraron respecto al público que cuenta con un nivel socioeconómico bajo, es que estos siguen en menor cantidad las medidas sugeridas por el gobierno, perciben menor riesgo de contagio, tienen mayores creencias conspirativas y mayor percepción de no efectividad de la vacuna.

Sobre las vacunas, el informe indica que la marca preferida por los peruanos es la Pfizer. Le sigue Johnson & Johnson (EE. UU.), la Sputnik (Rusia) en tercera ubicación, la Oxford AstraZeneca (Reino Unido) en cuarto lugar y, por último, se encuentra Sinopharm (China).

¿PAGAR POR VACUNAR?

La encuesta también indagó sobre las preferencias de quienes optan por la vacunación. Así, existe una preferencia por recibir la vacuna por parte del sector público, sin ningún incentivo de pago para hacerlo. En ese sentido, recibir montos entre 20 y 50 soles causaría un mayor rechazo a recibir la vacuna.

Finalmente, se estima que, para llegar a la inmunidad de rebaño, especialmente frente a las nuevas variantes como la Delta, se necesita una inmunidad poblacional de 80% a 90%, sea con infección natural o con la vacunación.

SEGUIR LEYENDO