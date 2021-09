Roberto Mosquera felicitó a Mannucci e hizo autocrítica tras dura derrota de Sporting Cristal

Roberto Mosquera habló luego de dura caída de Sporting Cristal en Liga 1.

Carlos A. Mannucci sorprendió a Sporting Cristal en la Liga 1. El cuadro de Pablo Peirano se impuso 3-1 ante los ‘celestes’ en un resultado que pocos tenían en la previa. Tras el encuentro, Roberto Mosquera dio la cara por su equipo e hizo la autocrítica correspondiente. También habló de su próximo rival, Alianza Universidad de Huánuco.

David Dioses (10′), José Carlos Fernández (43′) y Osnar Noronha (61′) marcaron los goles de Mannucci. Pecy Liza (78′) anotó el descuento para Sporting Cristal. Los del Rímac, con un encuentro menos (Binacional), marchan en la casilla 3 de la Fase 2 con 21 puntos, a 9 del líder Alianza Lima.

“Felicitar al profesor Peirano. Tuvieron altas individualidades. Lo de Manuel Heredia hoy es para el halago. Felipe Rodríguez tuvo un partido bueno. García estuvo bien como mediapunta. Osnar Noronha fue un dolor de cabeza muy rápido”, arrancó el técnico Roberto Mosquera en entrevista para GOLPERU.

“Jugaron de contra. Normalmente no nos sucede esto, de tener muchas posibilidades y no anotar . Creo que en el juego del primer tiempo hicimos lo de siempre, pero el rival planteó algo eficaz: llegaron e hicieron los goles. Y se gana con goles. Pondero la lucha del equipo en el segundo tiempo”, analizó.

“Esto sucede en el fútbol. Se había puesto lindo el torneo. Y bueno, no nos gusta perder. Pero hay que expresar la felicitación al rival que hoy hizo lo que tenía que ser. Y está bien, lo aceptamos”, añadió el entrenador de Sporting Cristal.

“No estuvimos certeros. En los primeros minutos debimos anotar y no lo hicimos. Vino un gol de otro partido porque no había disparado al arco. Da la impresión que ni de penal íbamos a meterla y sucedió . Nos nos sucede esto a menudo. Nosotros no recuperaremos como siempre y seguiremos trabajando”, acotó.

SOBRE SU SIGUIENTE RIVAL

En la próxima jornada, Sporting Cristal se medirá con Alianza Universidad. Esto se llevará a cabo el domingo 26 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute desde las 6:00 p.m. (horario peruano).

“Con Julio César Uribe... creo que es uno de los mejores entrenadores del Perú y me da gusto que esté trabajando. Alianza Universidad es un rival difícil y complicado. Y no solo por el técnico, sino porque hace tiempo que juegan juntos. Acá todos los partidos son de riesgo. Esperemos hacer un buen partido”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: