Traumatólogo sobre situación de Elías Montalvo: “Es un milagro, pero tampoco se puede minimizar la lesión”

Especialista habla de situación de Elías Montalvo. (Foto: Instagram)

Luego que el integrante de Esto es Guerra, Elías Montalvo, reapareciera estable y con solo una lesión en el pie, el traumatólogo Luis Cotillo indicó que es preciso no minimizar la situación. Asimismo, aseguró que lo que pasó con el guerrero es un milagro.

Como se recuerda, el joven se cayó de varios metros de altura. Actualmente se encuentra internado en una clínica de San Isidro.

“Lo que hemos visto en Elías ha sido un milagro, que no se haya fracturado, por el tipo de altura lo primero que se me venía a la cabeza es fractura de calcáneos, los talones, fractura de la cabeza del fémur, de las caderas y lesión de la columna” , explicó el médico.

“Es de público conocimiento que tiene solo una contusión en el tobillo, yo diría que es un milagro, pero tampoco podría decir que ya está sano, ni minimizar la lesión. De ahora en adelante, yo me tomo un plazo para observar esa caída y descartar una hernia a la columna postraumática. Tampoco se puede decir tan suavecitos que no pasó nada. No, hay que ver de ahora en adelante, de tres meses promedio”, acotó el especialista.