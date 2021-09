Sheyla Rojas suelta lisura EN VIVO y sufre bochornoso momento en América Hoy

La influencer fue la invitada especial de América Hoy. (Foto: Instagram)

Sheyla Rojas se enlazó en vivo con el programa América Hoy para hablar sobre su vida en México, país donde vive en una lujosa mansión en compañía de su pareja, el magnate ‘Sir Winston’.

Aunque la entrevista se dio sin problemas, la exconductora de Estás en todas olvidó por completo que tenía su micrófono prendido, por lo que sufrió un percance.

Todo sucedió durante un reportaje sobre los viajes de las chicas del espectáculo, en donde se le escucha a Sheyla Rojas soltar una lisura sin saber que seguía enlazada con el magazine.

“No me voy a meter ni cagan… No, no me voy a meter” , se le escucha decir a la influencer.

Al parecer, Sheyla Rojas habría estado conversado por interno con la producción de América Hoy sobre el pedido de ingresar a su piscina en vivo.

La exchica reality pasó un incómodo momento en vivo. (Foto: Captura América TV)

Pese al incómodo momento, las conductoras del programa, Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes, no comentaron al respecto y continuaron con la programación.

SHEYLA ROJAS SE REUNIRÁ CON SU HIJO

Sheyla Rojas anunció en el programa América Hoy que volverá a encontrarse con su hijo Antoñito y con su expareja Antonio Pavón, pero esta vez en México.

“Viene Antonio, viene Antoñito, se quedan aquí”, expresó la influencer para alegría de las conductoras.

Recordemos que, en agosto del 2021, Sheyla Rojas viajó a España para visitar a su hijo Antoñito, quien vive en la Madre Patria con el exchico reality.

Para sorpresa de todos, en este viaje Sheyla Rojas se reconcilió con el torero y toda su familia. Incluso, se la vio muy unida a la actual pareja de Antonio Pavón, Joi Sánchez.

SU SECRETO PARA VIAJAR TANTO

En América Hoy, Sheyla Rojas fue comparada con Paula Manzanal por sus constantes viajes al extranjero. Pese a vivir en México desde hace algunos meses, la exrubia contó que su destino favorito era Estados Unidos.

“Cuando yo tenía visa, viajaba a Miami casi todos los fines de semana”, contó la popular ‘Shey Shey’.

“Para mí era un poco más fácil, porque en Perú no podía salir, ir a lugares, y en Miami nos encontramos con el mejor amigo de mi hijo”, agregó.

Tras ser consultada sobre cómo hacía para costear los pasajes de avión, Sheyla Rojas confesó que tenía un sencillo truco de ahorro.

“Es económico si lo compras antes y en paquete. Además, nos juntábamos con la mamá del mejor amigo de mi hijo”, admitió.

¿EN QUÉ TRABAJA SHEYLA ROJAS?

Tras ser despedida de la conducción de Estas en todas, Sheyla Rojas estaría trabajando a tiempo completo como influencer al promocionar diversos productos y servicios en sus redes sociales. La exchica reality acumula más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Según estimaciones de América Hoy, la expareja de Antonio Pavón cobraría en promedio S/1500 por una historia de Instagram de 15 segundos. Es decir, ganaría S/100 por segundo.

Tammbién se cree que podría generar hasta 700 dólares por un unboxing, 800 dólares por un live de Instagram y hasta 2000 dólares a la semana por una campaña en redes sociales.

SEGUIR LEYENDO: